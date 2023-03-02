طرح البرومو التشويقي لمسلسل الصفارة بطولة أحمد امين

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الصفارة بطولة الفنان أحمد امين البرومو التشويقي للعمل.

يستعد الفنان أحمد أمين، لعرض مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “الصفارة” حصرياً على قناة dmc في رمضان 2023.

مسلسل "الصفارة" مكون من 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا.

مسلسل الصفارة من بطولة أحمد أمين وانعام سالوسة وطه الدسوقي وسامية الطرابلسي ، وعدد من نجوم الكوميديا.

ومن ناحية أخرى انتهى الفنان أحمد أمين من تسجيل كتاب صوتي يتناول سيرة الدكتور أحمد خالد توفيق (1962- 2018)، من تأليف الكاتب خلف جابر، وإخراج خالد المهدي، على أن يصدر عن شركة «Storytel» للكتب الصوتية، ومقرها ستوكهولم، خلال فبراير.

يقول الفنان أحمد أمين إنَّ الرابط الإنساني الذي جمعه بـ«العرّاب» هو أحد الأسباب التي دفعته لتسجيل العمل.. حيث يأتي الكتاب تأكيداً على أهمية ومكانة أحمد خالد توفيق، كأحد الأسماء المصرية المهمّة في مجال الكتابة الإبداعية.. مستشهداً ببعض أعماله ومنها سلسلة «ما وراء الطبيعة» التي كان يتمنى أن يحضر «توفيق» تحويلها لمسلسل درامي ويرى أمين مجسداً شخصية "رفعت إسماعيل" إحدى أيقونات كتاباته في مسلسل من إنتاج "نتفلكس".

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