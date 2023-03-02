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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتيال كبير.. إجراء عاجل من بايدن بشأن فيروس كورونا

جو بايدن
جو بايدن

دعا البيت الأبيض، اليوم الخميس، الكونجرس الأمريكي إلى تخصيص 1.6 مليار دولار لمواجهة الاحتيال في إطار برامج الإغاثة من جائحة فيروس كورونا، والضغط من أجل الحصول علي المال لمكافحة الاحتيال بشأن مساعدات “كوفيد”.

وقال مسؤولو البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيستخدم اقتراحه القادم، المتوقع إصداره الأسبوع المقبل، ليطلب من الكونجرس تخصيص الأموال لمكافحة الاحتيال.

احتيال كبير

وسيطلب بايدن 600 مليون دولار لاستخدامها بشكل أفضل في تمويل التحقيقات ومقاضاة المتورطين في احتيال كبير أو منهجي، مستهدفين الجناة الذين سرقوا أكبر مبلغ من الأموال، كما سيتم استخدام الأموال لتوظيف المزيد من المدعين العامين والمحققين لهذه القضايا.

ويسعي بايدن للحصول على 600 مليون دولار أخرى للاستثمار في منع الاحتيال ومنع سرقة الهوية، وسيتم استخدام الأموال لتقوية تلك الأدوات وتثقيف الجمهور حول كيفية وقف محاولات الاحتيال وسرقة الهوية.

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ويخطط الرئيس الأمريكي، لمطالبة الكونجرس بتخصيص 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا سرقة الهوية، بما في ذلك أولئك الذين يتعاملون مع درجات الائتمان التالفة والمسؤولية الضريبية.

وأشاد مسؤولو البيت الأبيض بفوائد برامج مكافحة الوباء لمساعدة الشركات الصغيرة ومساعدتهم على إبقاء الموظفين على كشوف المرتبات عندما تسبب فيروس كورونا في إغلاق العديد من المتاجر والمطاعم أبوابها مؤقتًا في عام 2020، لكنهم قالوا إن المحتالين تعرضوا للإساءة أيضًا.

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