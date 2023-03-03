بيع لوحة الرسام الروسي كاندينسكي بـ44.7 مليون دولار في لندن

بيعت لوحة من روائع الرسام الروسي فاسيلي كاندينسكي لقاء 44.7 مليون دولار، وهو رقم قياسي لأعماله وفق دار "سوذبيز"، التي أدرجت قطعته "مورناو ميت كيرشي 2" (Murnau Mit Kirche II) ضمن مزاد أقامته مساء الأربعاء في لندن.

وأوضحت الدار أن "الأعمال الأولى لكاندينسكي نادراً ما تُطرح للبيع في السوق، إذ أن القسم الأكبر منها موجود في المجموعات الكبرى، العائدة إلى متاحف في مختلف أنحاء العالم"

ويبلغ مقاس اللوحة متراً على متر، وتمثّل قرية مورناو الألمانية، ورسمها كاندينسكي عام 1910 في مرحلة من حياته شهدت تحولّه إلى الأسلوب التجريدي.

وكانت هذه اللوحة التي رسمها كاندينسكي عام 1910 تزيّن في عشرينات القرن الماضي غرفة طعام جوانا مارجريتي وسيغبرت شتيرن، اللذين كانا يملكان شركة نسيج مزدهرة، وكانا ناشطين في الحياة الثقافية في برلين، وتربطهما صداقة بالكاتبين توماس مان وفرانز كافكا والعالم ألبرت أينشتاين.

وتوفي شتيرن لأسباب طبيعية عام 1935، في حين اضطرت زوجته جوانا مارجريتي للهرب من ألمانيا قبل أن تقضي في أيار 1944 في معتقل أوشفيتز.

تقاسم العائدات

ولم يرصد وجود اللوحة إلا قبل نحو 10 سنوات في متحف بمدينة أيندهوفن الهولندية، كانت موجودةً فيه منذ عام 1951، وأعيدت العام الماضي إلى ورثة شتيرن، الذين سيتقاسم 13 منهم ما زالوا على قيد الحياة عائدات بيعها في المزاد.

وعرضت للبيع أيضاً في المزاد نفسه لوحة طولها أربعة أمتار، للفنان إدفارد مونك بعنوان "رقص على الشاطئ" (1906) كانت مخبأة في النرويج، لحمايتها من النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، وأعيدت أخيراً بموجب اتفاق. وبيعت اللوحة بنحو 20.2 مليون دولار.

كذلك شمل المزاد لوحة بعنوان "كومبلكس" (1912) للرسام التشيكي فرانتيشيك كوبكا، كان يملكها الممثل شون كونري، إذ بيع هذا العمل لقاء 5.5 ملايين دولار، ويعود ريع هذه اللوحة إلى مؤسسة "كونري" التي تنشط في اسكتلندا وجزر الباهاماس.