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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يتراجع ويسجل أول خسارة أسبوعية في 2023

صدى البلد

تراجع الدولار الأمريكي مرة أخرى من أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل الين يوم الجمعة وتراجع نحو أول خسارة أسبوعية له منذ يناير مقابل نظرائه الرئيسيين حيث حاول التجار قياس مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وهدد الين ، الذي يتسم بحساسية خاصة تجاه فروق أسعار الفائدة طويلة الأجل بين الولايات المتحدة واليابان ، بتمديد سلسلة الخسائر الأسبوعية إلى سبعة أسابيع ، حتى مع اكتسابه قوة يوم الجمعة مع تراجع عائدات الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى لها في أربعة أشهر تقريبًا. قريبة من 4.1٪.

وكانت التعليقات الصادرة عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك ، والتي أدت إلى التخلص من بعض القوة من الدولار والتقدم المذهل في عائدات الولايات المتحدة ، هي التصريحات "البطيئة والثابتة ستكون المسار المناسب للعمل" ، على الرغم من أرقام العمالة الجديدة التي أضافت إلى سلسلة البيانات القوية. في الآونة الأخيرة.

وتراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل الين واليورو وأربعة أقران رئيسيين آخرين ، بنسبة 0.11٪ إلى 104.85 ، من أعلى مستوى بلغ 105.36 في بداية الأسبوع ، وهو أعلى مستوى منذ 6 يناير. منذ يوم الجمعة الماضي. وانخفض المؤشر بنسبة 0.36٪.

ومن المتوقع أيضًا أن يبدأ بنك اليابان (BOJ) في تفكيك إجراءات التحفيز غير العادية لبعض الوقت بعد تقاعد المحافظ هاروهيكو كورودا الشهر المقبل.

وتجاوزت بيانات التضخم في طوكيو لشهر فبراير هدف بنك اليابان للشهر التاسع ، لكن المقياس الأساسي تباطأ من أعلى مستوى في 42 عامًا.

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