اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفى السنوي لجامعة عين شمس

ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس يومي 4 و5 مارس 2023 ، الملتقى التوظيفي السنوي للجامعة للطلاب والخريجين.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز مدير مركز التوظيف.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالعزيز أن الملتقى الذي يعقد بمقر المركز يشارك فيه أكثر من 50 شركة ستقوم بتقديم مجموعة من الفرص في مختلف التخصصات لجميع طلاب وخريجي جامعة عين شمس ، كما يتيح حضور الملتقى لطلاب وخريجى الجامعة فرصة التواصل مع ممثلي الشركات شخصياً والتقديم على الوظائف وفرص التدريب.