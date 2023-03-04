زواج الإناث.. جلسة توعية بقضايا السكان والصحة الإنجابية لفتيات دمياط

نفذت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان، جلسة عن زواج الإناث بمركز شباب التوفيقية التابع لإدارة فرع كفر سعد، وذلك ضمن خطة أندية السكان التابع للإدارة المركزية لتمكين الشباب.

وتهدف هذه الفعاليات إلى الوعي بجوانب الزواج للإناث، وزيادة الوعي بالجوانب الطبية للحياة الأسرية، ورفع الوعي بقضايا السكان والصحة الإنجابية.

فيما تهدف الجلسة لتوعية الفتيات بجميع جوانب الزواج، والسن المناسبة للزواج، وغيرها من الأمور المناسبة للفتاة المقبلة على الزواج وتكوين أسرة.