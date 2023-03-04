بـ 50 ألف جنيه .. أرخص سيارة كورية فى مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى من حيث الانتشار ، حيث ضم الكثير من الاشكال للطرازات المختلفة ، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

دايو اسبيرو



واصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء ، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض ، بعد أن أصبح شراء سيارة جديدة " زيرو " حلم بعد ارتفاع اسعارها .



و انتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت سيارة كورية ، تعتبر الأرخص فى مصر ، وهى دايو اسبيرو موديل 1996 .

دايو اسبيرو



وأوضح بائع السيارة فى الإعلان على إحدى المنصات ، انها ذات محرك بناقل حركة مانيوال وجسمها الخارجى باللون الابيض ، ولم يعلن عن مدى السير ، قائلا " السيارة فابريكا من الداخل، تحتاج إلى عمل وش سلندر ومراعى دة فى السعر " .

دايو اسبيرو



وتعتبر السيارة دايو اسبيرو ، من انتاج شركة دايو موتورز بين اعوام 1992 الى 1999 ، وهى تعتبر ضمن فئة السيارات السيدان المتوسطة ، والتى لاقت ترحيب شديد من الجمهور وقتها لثباتها الشديد على الطريق .

دايو اسبيرو



اما عن محرك السيارة دايو اسبيرو ، فهى تاتى بنسختين ، احداهما 1800 سي سي و الاخر 2000 سي سي ، ثم بدء التطوير فى القوة الحصانية فيما بعد .

دايو اسبيرو



كما احتوت السيارة دايو اسبيرو على خيارين من نااقل الحركة احداهما أوتوماتيك والاخر مانيوال ، بالاضافة الى مقصورتها الداخلية الواسعة والمريحة .



اما عن سعر السيارة دايو اسبيرو موديل 1996 ، المعلن عنها فجاءت بسعر 50 الف جنيه .