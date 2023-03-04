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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 50 ألف جنيه .. أرخص سيارة كورية فى مصر

دايو اسبيرو
دايو اسبيرو

تعتبر السيارات المستعملة  من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى من حيث الانتشار ، حيث ضم الكثير من الاشكال للطرازات المختلفة ، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

دايو اسبيرو


واصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء ، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض ، بعد أن أصبح شراء سيارة جديدة " زيرو " حلم بعد ارتفاع اسعارها .

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و انتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت سيارة كورية ، تعتبر الأرخص فى مصر ، وهى دايو اسبيرو موديل 1996 .

دايو اسبيرو


وأوضح بائع السيارة فى الإعلان على إحدى المنصات ، انها ذات محرك بناقل حركة مانيوال وجسمها الخارجى باللون الابيض ، ولم يعلن عن مدى السير ، قائلا " السيارة فابريكا من الداخل، تحتاج إلى عمل وش سلندر ومراعى دة فى السعر " .

دايو اسبيرو


وتعتبر السيارة دايو اسبيرو ، من انتاج شركة دايو موتورز بين اعوام 1992 الى 1999 ، وهى تعتبر ضمن فئة السيارات السيدان المتوسطة ، والتى لاقت ترحيب شديد من الجمهور وقتها لثباتها الشديد على الطريق .

دايو اسبيرو


اما عن محرك السيارة دايو اسبيرو  ، فهى تاتى بنسختين ، احداهما 1800 سي سي و الاخر 2000 سي سي ، ثم بدء التطوير فى القوة الحصانية فيما بعد .

دايو اسبيرو


كما احتوت السيارة دايو اسبيرو على خيارين من نااقل الحركة احداهما أوتوماتيك والاخر مانيوال ، بالاضافة الى مقصورتها الداخلية الواسعة والمريحة .


اما عن سعر السيارة دايو اسبيرو موديل 1996 ، المعلن عنها فجاءت بسعر 50 الف جنيه .

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