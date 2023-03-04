هذه الفئات تزيد 30%.. مفاجأة لأصحاب المعاشات بعد قرارات السيسي

يحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم هموم المواطنين على عاتقه ويتخذ حزما من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تعينهم على ظروف المعيشة كان من بينها توجيهات الرئيس زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

هذه الفئات تحصل علي 30% زيادة

مفاجأة سارة حملتها قرارات الرئيس السيسي لأصحاب المعاشات خاصة أن هناك بعض المواطنين الذين يمكنهم الجمع بين معاشين وبالتالي الحصول على زيادة المعاشات بنسبة 30% .

حالات الجمع بين معاشين

ويتيح القانون الجمع بين معاشين فى بعض الحالات والتي تتضمن مايلي :-

- تشمل الحالات التي يمكنها الجمع بين معاشين الأرملة التي تجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.

- وتجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.

- وتتضمن الحالات التى يجوز لها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- تتضمن حالات الجمع بين معاشين أيضا يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.

- تتضمن الحالات التي يمكنها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش

إتاحة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة

وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة يجوز لهم الجمع بين معاشين بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى وفق شروط معينة.

شروط استحقاق الجمع بين معاشين

- وتشمل شروط الجمع بين معاشين بالنسبة لذوي ااحتياجات الخاصة أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

- يشترط للجمع بين معاشين الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة .

- أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة.

الأوراق المطلوبه للتقدم بطلب الجمع بين معاشين

- تتضمن المستندات المطلوبة تقديم بطاقة الرقم القومي.

- تشمل الأوراق المطلوبة للتقديم على طلب الجمع بين معاشين بطاقة الخدمات المتكاملة وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:

- المعاش المستحق عن النفس

- تكون أولوية الاستحقاقات المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة

- وتشمل أولوية الاستحقاق ، المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة

-المعاش المستحق عن الابن أو الابنة

- المعاش المستحق عن الأخ او الأخت

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات

وتتضمن خطوات الاستعلام عن زيادة المعاش بعد قرارات الرئيس السيسي مايلي :-

- الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية

- تتضمن خطوات الاستعلام عن زيادة المعاش القيام بتسجيل الدخول من خلال الرقم القومي وكلمة السر

- ثم يتم اختيار استعراض تطور زيادة المعاشات والضغط على أيقونة بدء الخدمة