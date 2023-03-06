أخبار التوك شو.. مناشدة عاجلة من أحمد موسى لـ وزير الداخلية.. بكاء الإعلامية نهال طايل

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها في التقرير التالي:

مناشدة عاجل من أحمد موسى لـ وزير الداخلية بشأن السائحين |شاهد

ناشد الإعلامي أحمد موسى، وزير الداخلية بإنهاء إجراءات وصول السائحين لمصر في المطارات من قبل ضباط الجوازات.



انتصار السيسي: فكرنا في العامل النفسي للسيدة الريفية من خلال توعيتها

أعربت انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها الكبيرة بالحديث مع سيدات مصر الملهمات.



أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تحذيرات حدوث زلزال بقوة 10 ريختر

تناول الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، في فقرة أخبارنا إيه الليلة، التحذيرات من زلزال مدمر بقوة 10 درجات على مقياس ريختر.



بكاء الإعلامية نهال طايل بسبب جريمة قتل بشعة فى المعادى.. شاهد

دخلت الإعلامية نهال طايل فى نوبة بكاء خلال تصويرها حلقة اليوم من برنامج تفاصيل المذاع عبر قناة “صدى البلد2 ”، حيث رصدت الحلقة جريمة قتل بشعة حدثت بمنطقة المعادى.

طبيب يعالج طفلة سودانية تعاني من تحدب نادر في العمود الفقري.. تفاصيل

روى هاني عبد الجواد، استشاري جراحة العمود الفقري بجامعة الأزهر، تفاصيل علاجه لطفلة سودانية تعاني من تحدب نادر في العمود الفقري، قائلا: الطفلة تعاني من تحدب حاد في العمود الفقري وعمرها 13 عام فقط، متابعا:" تحدب العمود الفقري منتشر بين الأطفال.



متحدث قناة السويس: السفينة الجانحة أكملت طريقها بعد التعامل معها باحترافية

قال جورج صفوت المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إنه تم تعويم سفينة الحاويات MSC ISTANBUL، بعد جنوحها خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا متجهة إلى البرتغال.



تحذير عاجل من الأرصاد لمرضي الحساسية .. وهذا موعد زوال العاصفة الترابية

تحدثت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الموجة الحارة التي تتعرض لها مصر حاليا، مشيرة الى أن درجة الحرارة بلغت ذروتها اليوم 34 درجة، وتنخفض غدًا بمعدل 10 درجات لتكون 24 درجة مئوية ، محذرة من تخفيف الملابس الشتوية لعدم التعرض لنزلات البرد الشديدة.



مقتل شاب على يد زوج خطيبته السابقة.. وصديقه: هعيش إزاي من بعدك

انهار شاب يدعى أسامة بالبكاء، خلال حديثه عن تفاصيل مقتل صديقه، على يد “زوج خطيبته السابقة” بمنطقة المعادى.



زوجة شاب قتل غدرا تنهار بالبكاء: مش مصدقة أنه مات ومستنياه يرجع

انهارت زوجة شاب يدعى "أيمن عابد" قتل غدرا على يد “زوج خطيبته السابقة” بالبكاء.



كان صايم.. تفاصيل مروعة عن مقتل شاب بالمعادي .. فيديو

رصد برنامج "تفاصيل"، حادثة قتل مأساوية تعرض لها شاب يدعى "أيمن عابد" يعيش بمنطقة المعادى.

