بعد 7 سنوات زواجا.. رجل يرى دفع فاتورة ولادة زوجته «رفاهية»

بعد 7 سنوات من الزواج، صدمت زوجة بردة فعل زوجها أثناء الولادة في أحد المستشفيات، حيث رأى وقت دفع الفاتورة كاملة أن أخذها حقنة الظهر المسكنة للألم رفاهية كان يمكن الاستغناء عنها.

وقالت الزوجة البالغة من العمر 32 عاما، إنهما كانا ينعمان بفرحة قدوم مولود جديد، لكنها صدمت بردة فعل زوجها عندما قدم لهما المستشفى الفاتورة التي يجب دفعها، وفق شبكة “سكاي نيوز”.

وعن كواليس ما حدث، أوضحت السيدة التي لم يعلن عن اسمها وبلدها: “ استسلمت وأخذت الحقنة بتأييد من زوجي بعد 24 ساعة من المخاض، لكن عندما وصلت الفاتورة طالبني زوجي بدفع ثمن الحقنة”.

موقف صادم

وتابعت: “قال لي إنه لا ينبغي أن أتوقع منه أن يدفع طلبات إضافية”، معتبرا أنها كانت تستطيع الصمود لبضع ساعات أخرى دون اللجوء للحقنة.

وأكدت الزوجة الشابة أنها صدمت برد الفعل بعد مخاض استمر 36 ساعة، كما لفتت إلى أنها دفعت الفاتورة في النهاية، لكنها تفكر الآن في إنهاء زواجها المستمر منذ 7 سنوات بسبب رد فعل زوجها.

وبينت أنها وزوجها يعملان ويتقاسمان كل شيء، لكن طوال فترة الحمل كانت تخطط لأن تجري الولادة طبيعيا بأقل نسبة من التدخل.