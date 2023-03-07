وزير الدفاع الروسي: باخموت صارت بأيدينا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الثلاثاء إن الاستيلاء على باخموت في شرق أوكرانيا سيسمح لقوات موسكو بشن مزيد من العمليات الهجومية.



أعلن شويجو السيطرة على نيكولايفكا ودفوريتشنو وكراسنايا غورا وغريانيكوفكا وباراسكوفيفكا نتيجة للهجوم على محوري دونيتسك وكوبيانسك.

وأضاف أن إمدادات الأسلحة المتزايدة من الناتو لنظام كييف لن تؤدي إلى نجاح القوات الأوكرانية في ساحة المعركة، مشيرا إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية زادت في فبراير بنسبة 40 بالمئة، لتتجاوز 11 ألف شخص.

نصف باخموت

وفي وقت سابق اليوم، صرح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان جاجين، بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها على نحو نصف مساحة مدينة باخموت.

وقال : "مدفعيتنا وقواتنا موجودة بالفعل في المدينة، وهي تسيطر على ما يقرب من نصف باخموت".تشن القوات الروسية حملة مكثفة منذ شهور للسيطرة على المدينة الصغيرة فيما سيصبح أول تقدم إقليمي كبير لها منذ الصيف الماضي.



وقال شويجو "المدينة مركز مهم للدفاع عن القوات الأوكرانية في دونباس. وسيتيح السيطرة عليها مزيدًا من العمليات الهجومية في عمق الخطوط الدفاعية لأوكرانيا".

تضم منطقة دونباس الصناعية في شرق أوكرانيا دونيتسك ولوهانسك ، والتي تطالب بها روسيا إلى جانب منطقتين أوكرانيين أخريين كأراضيها الخاصة.

قال يفغيني بريغوجين ، رئيس مجموعة المرتزقة فاجنر الروسية التي تقود المعركة من أجل المدينة ، يوم الجمعة الماضي أن قواته "حاصرت عمليا" باخموت.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي يوم الاثنين إن كبار جنرالات أوكرانيا تعهدوا بمواصلة الدفاع عن المدينة.