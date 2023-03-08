عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقطة تحول تاريخية .. كوريا الجنوبية تعلق على زيارة رئيسها لأمريكا

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية

وصف مكتب رئاسة كوريا الجنوبية، الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس يون سوك يول إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل بأنها ستكون "نقطة تحول تاريخية" للتحالف الثنائي.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، إن زيارة الرئيس للولايات المتحدة الشهر المقبل ستكون "نقطة تحول تاريخية" للتحالف الثنائي حيث يتطلع البلدان إلى حماية شعبيهما والدفاع عن القيم الأساسية والتقدم نحو المستقبل.

وكان البيت الأبيض أعلن أمس الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن سيستضيفان يون والسيدة الأولى كيم كيون-هي خلال زيارة الدولة إلى الولايات المتحدة، التي ستشمل مأدبة عشاء رسمية في 26 أبريل.

وتتزامن الزيارة مع الذكرى السبعين للتحالف الثنائي.

ومن المتوقع أن يحتفل الزعيمان "بإنجازات التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي الذي تم تشكيله على مدار السبعين عامًا الماضية وأن يجريا مناقشات متعمقة حول اتجاه التطور المستقبلي للتحالف"، حسبما قالت كبيرة سكرتيري الرئاسة للشؤون الصحفية كيم أون-هي في بيان.

ومن المتوقع أن يتوصل القائدان إلى "تدابير تعاون مفصلة وعملية" في مجالات متنوعة، بما في ذلك الموقف الدفاعي المشترك للحلفاء والردع الموسع، وتكنولوجيا المستقبل المتقدمة والأمن الاقتصادي، والتبادلات الثقافية والشعبية، والتحديات الإقليمية والعالمية، وفقا لكيم.

وسيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يقوم بزيارة دولة إلى واشنطن منذ الرئيس لي ميونج-باك في عام 2011.

أمريكا البيت الأبيض الولايات المتحدة جو بايدن الرئيس الأمريكي كوريا الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة تهز الإسكندرية.. زوج ينهي حياة زوجته وأبيها وأمها وأخيها وأبنائه

استنى متبعش.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مصر

انهيار تاريخي| شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن سعر عيار 21.. فيديو

25 جنيها بالأسبوع وأنا في ثانية إعدادي.. مفاجأة باعترافات أنوش

مائل للدفء نهارًا.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء|تفاصيل

بالأسماء.. الحصيلة النهائية لضحايا حادث قطار قليوب.. تعرف عليهم

انهيار الذهب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023

ترشيحاتنا

خناقة في اتحاد الكرة بسبب المدير الفني للجبلاية.. تفاصيل

وسط دوي صفارات الإنذار.. إطلاق صاروخ من غزة صوب إسرائيل

أسعار ميتسوبيشي ميراج الجديدة

مفاجأة مدوية.. فوز الزمالك على الترجي أنقذ «فيريرا» من الإقالة

بطريقة خاصة.. تجهيز ثنائي الأهلي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 8-3-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وعد السعودية تخطف الأنظار بإطلالة شتوية في جلسة تصوير جديدة

بفستان كب.. جيسي عبدو تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة

ابنة جورجينا وكريستيانو رونالدو تتحدث العربية|شاهد

شوفنا الموت بعنينا.. الصور الأولى لمصابي حادث قطار قليوب

فيديو

ابنة جورجينا وكريستيانو رونالدو تتحدث العربية|شاهد

جحود الأبناء.. قصة فتاة تجاهلت رسالة والدها قبل وفاته بأيام

تقلبات جوية وموجة حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع| شاهد

لحظة خروج قطار قليوب عن مساره وبيان من النائب العام |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ