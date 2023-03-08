نقطة تحول تاريخية .. كوريا الجنوبية تعلق على زيارة رئيسها لأمريكا

وصف مكتب رئاسة كوريا الجنوبية، الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس يون سوك يول إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل بأنها ستكون "نقطة تحول تاريخية" للتحالف الثنائي.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، إن زيارة الرئيس للولايات المتحدة الشهر المقبل ستكون "نقطة تحول تاريخية" للتحالف الثنائي حيث يتطلع البلدان إلى حماية شعبيهما والدفاع عن القيم الأساسية والتقدم نحو المستقبل.

وكان البيت الأبيض أعلن أمس الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن سيستضيفان يون والسيدة الأولى كيم كيون-هي خلال زيارة الدولة إلى الولايات المتحدة، التي ستشمل مأدبة عشاء رسمية في 26 أبريل.

وتتزامن الزيارة مع الذكرى السبعين للتحالف الثنائي.

ومن المتوقع أن يحتفل الزعيمان "بإنجازات التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي الذي تم تشكيله على مدار السبعين عامًا الماضية وأن يجريا مناقشات متعمقة حول اتجاه التطور المستقبلي للتحالف"، حسبما قالت كبيرة سكرتيري الرئاسة للشؤون الصحفية كيم أون-هي في بيان.

ومن المتوقع أن يتوصل القائدان إلى "تدابير تعاون مفصلة وعملية" في مجالات متنوعة، بما في ذلك الموقف الدفاعي المشترك للحلفاء والردع الموسع، وتكنولوجيا المستقبل المتقدمة والأمن الاقتصادي، والتبادلات الثقافية والشعبية، والتحديات الإقليمية والعالمية، وفقا لكيم.

وسيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يقوم بزيارة دولة إلى واشنطن منذ الرئيس لي ميونج-باك في عام 2011.