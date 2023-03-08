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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم ينف .. وهدان يتحدث لأول عن مفاوضات الزمالك مع بديل فيريرا

فيريرا
فيريرا

تحدث سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، لأول مرة عن أنباء مفاوضات إدارة القلعة البيضاء لليوناني تاكيس جونياس من أخل خلافة فيريرا.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بثلاثية مقابل هدف، على نظيره الترجي التونسي، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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عضو مجلس إدارة الزمالك يتحدث عن مفاوضات تاكيس لخلافة فيريرا

وقال سليمان وهدان في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: “نحن بلا شك نحب الاستقرار وندعم لاعبي الزمالك والفريق”.

وتابع: “لو هناك أي تغيير مصلحة نادي الزمالك احنا هنعملها، في حاجات في الغرف المغلقة مش هنقولها دلوقتي لكن احنا بننتظر عليه”.

واختتم: “عندنا مشوار في الدوري والبطولة العربية وحاجات كتيرة في نادي الزمالك فربنا يوفقنا”.

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الزمالك سليمان وهدان فيريرا تاكيس جونياس البطولة العربية

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