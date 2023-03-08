تمشّي بن شرقي وتجيب سامسون.. إعلامي شهير يفتح النار على الزمالك

فتح الإعلامي مهيب عبدالهادي، النار على المسئولون في نادي الزمالك؛ بسبب رحيل بعض الأعمدة الرئيسية عن الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال مهيب عبد الهادي في تصريحات عبر برنامجه “اللعيب” : “تخيل وجود مصطفى محمد وإمام عاشور وأبو جبل وطارق حامد وبن شرقي في الزمالك، أقسم بالله المجموعة دي تاخد دوري أبطال إفريقيا”.

وتابع: “لكن بن شرقي مش هيجدد عشان خاطر مليون ونصف أو اتنين مليون دولار رغم إنك جيبت سامسون باتنين ونصف مليون دولار، طارق حامد بسبب 10 ملايين فرق، فتجيب مصطفى شلبي ب60 أو 70 مليون جنيه”.

واختتم: “هل اللي جبتهم في الزمالك أفضل من اللي مشيوا؟ لا مشيت إمام عاشور باتنين مليون، وأنت جبت لاعيبة بكواليتي أقل منه”.

الزمالك ضد الترجي

وفاز الزمالك على نظيره الترجي بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.