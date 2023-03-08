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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلاً| الحصيلة النهائية لضحايا حادث قطار قليوب.. إطلاق صاروخ من غزة صوب إسرائيل.. والزمالك يتصدّر التريند بعد الفوز على الترجي بثلاثية

الزمالك والترجي
الزمالك والترجي

يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار للقرّاء، ونعرض في السطور التالية، موجزًا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية.

في اليوم العالمي للمرأة.. أبو العينين لسيدات مصر: أنتن حصن الأسرة وضمير وأمان مصرنا الغالية

قرار عاجل من كاف ضد ثنائي الزمالك بعد مباراة الترجي

رجالة في الملعب.. تعليق قوي من ميدو بعد فوز الزمالك على الترجي

لا أعلم المستقبل.. فيريرا: أهدي الفوز على الترجي لـ مرتضى منصور ونجله

الأهلي يُعاني.. تعليق مثير من نجم الأحمر السابق قبل مواجهة صن داونز

توبيخ كبير وتهديد بالناشئين.. كولر يفتح النار على لاعبي الأهلي

وسط دوي صفارات الإنذار.. إطلاق صاروخ من غزة صوب إسرائيل

السعودية: سوريا قد تعود إلى الجامعة العربية

وضع سيئ جدًا.. مسئول أمريكي سابق: زيلينسكي أرسل إشارة استغاثة للغرب

بعد تبرئة روسيا.. أوكرانيا تكشف حقيقة علاقتها بتفجير نورد ستريم

أشعلوا النيران.. مظاهرات رجال الإطفاء في بلجيكا بسبب نقص الموظفين

بالأسماء.. الحصيلة النهائية لضحايا حادث قطار قليوب.. تعرف عليهم

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هاشتاج الزمالك يتصدّر تريند تويتر بعد فوزه على الترجي بثلاثة

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