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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زلازل تركيا المدمرة .. ظاهرة غريبة في كهرمان مرعش بسبب الهزات الأرضية "فيديوجراف"

زلازل تركيا المدمرة
زلازل تركيا المدمرة

ظاهرة غريبة في كهرمان مرعش منذ وقوع زلازل تركيا المدمرة، إذ جفت المياه في تجويف العين الخضراء في منطقة تكير بالكامل بعد زلزال تركيا 2023 المدمر والذي كان مركزه كهرمان مرعش. 

زلزال تركيا 2023 وصفيحة الأناضول

بعد أيام عندما عاد منسوب المياه إلى وضعه السابق في كهرمان مرعش تغير لون المياه في العين الخضراء التي طالما جذبت الانتباه من قبل بمظهرها الشبيه بالفيروز.

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للمزيد حول صفيحة الأناضول التي تسببت في زلازل تركيا التي كان مركزها كهرمان مرعش والظاهرة الغريبة التي تسبب بها زلزال تركيا 2023 الذي أوقع خسائر مادية وبشرية مروعة شاهد الفيديوجراف التالي:

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