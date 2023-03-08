عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الزلازل بين الحقيقة والخيال في علوم الأرض بجامعة بني سويف

طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف

نظمت كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن  رئيس الجامعة، ندوة بعنوان “الزلازل بين الحقيقة والخيال”، ضمن فاعليات الأسبوع البيئي تحت إشراف الدكتور  سامح المراغي  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ابراهيم عبد الجيد عميد كلية علوم الارض، حيث حاضر بالندوة الدكتور أحمد مصطفى السيد عبد الجواد أستاذ ورئيس قسم الجيوفيزياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، بحضور الدكتورة صفية محمد على وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب.
 

نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لتطوير منظومة العمل والنهوض بمشروعات الدواجن

محافظ بني سويف يجتمع باللجنة المختصة بمتابعة مشروع تطوير سوق الدهشوري

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تحرص علي عقد العديد من الندوات المتخصصة لتثقيف الطلاب في مجال دراستهم واستضافة الأساتذة والمتخصصين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية لربط الجانب الأكاديمي بالعملي، والتوعية بما يحدث علي أرض الواقع، ومواكبة كل جديد يتوصل إليه العلم لخدمة البشرية.

وتناولت الندوة عدة محاور رئيسية منها تعريف الزلازل واسباب حدوثها، وتصنيف الزلازل حسب قوتها وشدتها، واحزمة الزلازل علي مستوي العالم وخريطتها، وموقع مصر بالنسبة للزلازل، والخطوط الاحترازية والتوصيات اللازمة عند حدوث الزلازل، ودور الدولة في إنشاء المؤسسات والمعاهد والمراصد المتخصصة لدراسة الزلازل والكوارث الطبيعية، إضافة لمحاضرة بعنوان "نحو خريطة تعدينية صناعية جديدة للوطن" مع شرح جزء عن صناعة المعادن وخاصة الفوسفات والحديد.

كلية العلوم جامعة بنى سويف بني سويف جامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس الجامعات البيئة الكوارث الطبيعية الحقيقة والخيال الكوارث المجتمع التوصيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

145 جنيهًا|انهيار أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن بعد التراجع

40 جنيهًا.. مفاجأة سارة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

ننشر أسعار منتجات يبسي بعد خفض الأسعار

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

يوم عاصف.. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

هتخسر.. أحمد شوبير يفتح النار على مهاجم الأهلي

إعلان عاجل من تركيا بشأن وقوع زلازل قوية وتسونامي في البحر المتوسط

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يتفقد أعمال زرع الشتلات ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

ترشيحاتنا

التأجيل هو الحل.. مواجهة الأهلي والقطن الكاميروني تثير أزمة في الدوري

أسبوع أسود.. نقابات العمال الفرنسية تتعهد بقطع الكهرباء عن المدن

بالغاز المسيل للدموع.. تدخل عاجل من الشرطة اليونانية لفض الاحتجاجات بعد حادث القطار

ارتفاع شديد لـ الدولار.. العملة الامريكية تسجل أعلي مستوياتها عالميا

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

زفاف يتحول إلى مأساة.. مصرع 14 شخصاً غرقاً قبالة سواحل اليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يؤكد على ضرورة المشي بهذه الطريقة

بعد العثور على ممر سري..عالم آثار:الهرم الأكبر مليء بالألغاز وسنشهد اكتشافات عظيمة|خاص

شاهد| أول صور من حناء ابنة الملك عبد الله.. ورسالة مؤثرة لوالدتها

نشرة المرأة والصحة| ماذا يحدث لجسمك عن بلع العلكة.. 5 علامات خطيرة تشير لارتدائك حمالة صدر غير مناسبة

فيديو

زلازل تركيا المدمرة .. ظاهرة غريبة في كهرمان مرعش بسبب الهزات الأرضية "فيديوجراف"

وزير الدفاع يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

بعد غياب طويل.. مجدي أبو عميرة يكشف كواليس حوار جمعه بأميرة العايدي وروجينا

مقلب.. كريم فهمي يصيب ريهام عبدالغفور بالفزع في كواليس «أزمة منتصف العمر»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ