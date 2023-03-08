الزلازل بين الحقيقة والخيال في علوم الأرض بجامعة بني سويف

نظمت كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة بعنوان “الزلازل بين الحقيقة والخيال”، ضمن فاعليات الأسبوع البيئي تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ابراهيم عبد الجيد عميد كلية علوم الارض، حيث حاضر بالندوة الدكتور أحمد مصطفى السيد عبد الجواد أستاذ ورئيس قسم الجيوفيزياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، بحضور الدكتورة صفية محمد على وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب.



وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تحرص علي عقد العديد من الندوات المتخصصة لتثقيف الطلاب في مجال دراستهم واستضافة الأساتذة والمتخصصين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية لربط الجانب الأكاديمي بالعملي، والتوعية بما يحدث علي أرض الواقع، ومواكبة كل جديد يتوصل إليه العلم لخدمة البشرية.

وتناولت الندوة عدة محاور رئيسية منها تعريف الزلازل واسباب حدوثها، وتصنيف الزلازل حسب قوتها وشدتها، واحزمة الزلازل علي مستوي العالم وخريطتها، وموقع مصر بالنسبة للزلازل، والخطوط الاحترازية والتوصيات اللازمة عند حدوث الزلازل، ودور الدولة في إنشاء المؤسسات والمعاهد والمراصد المتخصصة لدراسة الزلازل والكوارث الطبيعية، إضافة لمحاضرة بعنوان "نحو خريطة تعدينية صناعية جديدة للوطن" مع شرح جزء عن صناعة المعادن وخاصة الفوسفات والحديد.