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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. موعد فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول لتجارة عين شمس.. السبت.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن استخدام التكنولوجيا بالتدريس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

موعد فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول لتجارة عين شمس
أعلن الدكتور خالد قدرى عميد كلية تجارة جامعة عين شمس فتح باب الالتماسات لطلاب الكلية في نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول لجميع الفرق والبرامج الدراسية .


تجارة جامعة عين شمس تعلن نتائج امتحانات الترم الأول اليوم
كشف الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس ، عم موعد نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2023 لجميع الفرق والشعب .

 

جامعة القاهرة تنتهي من بطولة الشطرنج للطلاب اليوم

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة القاهرة ، عن استمرار فاعليات بطولة الشطرنج بالجامعة.

 

تفاصيل التقدم للبحث العلمي بمقترحات بحثية جديدة.. عبر هذا الرابط
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار بروتوكول التعاون العلمى والتكنولوجى بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية  للأعوام  2023- 2025، بتاريخ 10/3/2022 عن بدء تلقي مقترحات بحثية في ضوء البروتكول الموقع .


السبت.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن استخدام التكنولوجيا بالتدريس
تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

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