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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أدب الحوار ودور المرأة في المجتمع ضمن فعاليات ثقافة الدقهلية

صدى البلد

 قدم قصر ثقافة نعمان عاشور محاضرة عن "دور المرأة المصرية في المجتمع"، تحدث بها محمد عارف عن السلام الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي والأمني والغذائي والذي لا يتأتى إلا بالتنمية والتي يقع جانب كبير منها على المرأة، وذلك إلى جانب سلسلة من المحاضرات والورش احتفالاً باليوم العالمي للمرأة بالقصر ومكتبة العيادية ومكتبة أتميدة ومكتبة ميت سلسيل وكفر بهيدة وبيت ثقافة شربين.

ونظم قصر ثقافة نعمان عاشور محاضرة بعنوان "أدب الحوار واحترام الآخر"، تحدث بها الشيخ أحمد ياسر عن أن الحوار في الإسلام مطلب أساسي لتقرير الحق وإظهاره وأن من سنن الله الكونية وقوع الاختلاف بين البشر، والحوار في الإسلام له أهداف عدة منها تعزيز روح التواصل ومد جسور التفاهم بين الناس.

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جاءت المحاضرة ضمن برامج إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، والذي شمل كذلك عددا من المحاضرات والفعاليات للتوعية بالقضايا المجتمعية، حيث أقام بيت ثقافة السنبلاوين محاضرة عن "الزيادة السكانية وأثرها علي النمو الاقتصادي"، تحدث فيها محمد فتحي عن أهمية الثروة البشرية وطرق الاستفادة منها في بعض الدول، والتي تؤثر في ضعف قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، كما أقيمت محاضرة أخرى بعنوان "أعلام في التاريخ الإسلامي"، تحدث فيها الأديب ممدوح عرابي عن السيدة خديجة بنت خويلد زوجة الرسول صل الله عليه وسلم التى كانت السند له وأول من آمنت  بالرسول، كما تحدث عن خالد أبن الوليد الذي لم يهزم في أي معركة سواء في إسلامه أو قبل أسلامه، وأشار إلى أن أبوبكر الصديق أول من آمن برسول الله من الرجال وصدق رسول الله في الإسراء والمعراج فأطلق عليه الصديق.

عقد نادي أدب بيت ثقافة أجا بالدقهلية أمسية قصصية بعنوان "نماذج قصصية رائدة.. يوسف إدريس"، أدارها الشاعر حسن أبو عرب، شارك فيها الشاعر محمد المتولي مسلم، وقدم مجموعة من الشعراء قصائد منهم عبد الرحمن السيد، محمد الشناوي، مصطفى الشرقاوي، طلعت مسلم، جمال السمطي.

ونظم بيت ثقافة على مبارك يوما ثقافيا بالتعاون مع مدرسة الرياض الابتدائية المشتركة، بدأ بمسابقة ثقافية فنية في المعلومات العامة نفذها محمود هاشم، ثم محاضرة حول "الوقاية من أخطار الحرائق" ألقتها د. شهد علي، تحدثت عن الإجراءات الواجبة لحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق، وتناولت مسببات الحرائق وكيفية تفاديها والإجراءات الواجبة عند حدوث الحريق وكيفية النجاة بأقل الخسائر، وختم بمعرض فن الأركت، نفذته رانيا عزت.

قصر ثقافة نعمان عاشو

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