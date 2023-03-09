يوم الشهيد .. قصور الثقافة تحتفي بأمهات وزوجات الأبطال في العريش

نظم فرع ثقافة شمال سيناء احتفالية فنية وأدبية بمناسبة باليوم العالمي للمرأة وذكرى الاحتفال بيوم الوفاء لشهداء الوطن، حيث قامت بتكريم أسر الشهداء من أبناء محافظة شمال سيناء بحضور عدد من أمهات وزوجات الشهداء من رجال الجيش والشرطة، ونخبة من القيادات التنفيذية والمحلية وعدد من علماء الأزهر، وذلك بمقر قصر ثقافة العريش.

حفلات موسيقية

في بداية فعاليات الحفل رحب الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي بالعلماء والسيدات وبأمهات وزوجات الشهداء وبكل الحاضرين كما هنأ الجميع بليلة النصف من شعبان واقتراب حلول شهر رمضان، موضحا أن الحفل يأتي إيمانا وعرفانا من الثقافة برسالة ودور الشهيد تجاه وطنه، ومؤكدا على استمرار تلك الحفلات بعنوان "يوم الوفاء" بصفة دورية في نفس اليوم الموافق ذكرى العيد القومى لكل محافظة من محافظات القناة وسيناء.

أعقب ذلك تكريم أسر الشهداء، ثم قدمت فرقة الموسيقى العربية باقة من الأغاني الوطنية وأغاني عن الشهداء، بقيادة الفنان أسامة منصور، ومدير الفرقة إسماعيل خطابي، بجانب فقرة الغناء والقاء الشعر لطلبة وطالبات مدارس العريش من رواد القصر من مدرسة الشهيد الرائد رفيق عزت.

وعلى هامش الحفل تم افتتاح معرض فن تشكيلي للفنانات من فتيات شمال سيناء وشباب الفنانين وأطفال قصر ثقافة العريش، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي ويوم الشهيد، شارك فى المعرض كبار فناني شمال سيناء وعدد من الفنانين والمبدعين.