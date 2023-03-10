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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تحتفل بتخريج دفعة ابدأ حلمك بكفر الشيخ|صور

صدى البلد

احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة بتخريج دفعة "ابدأ حلمك" بمحافظة كفر الشيخ، مساء أمس الخميس، على مسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ، وسط تفاعل وإقبال كبير من جمهور الحضور بالمسرح.
 

قدم الشباب لمدة ساعة عرض "لايك"، وهو عرض غنائي مسرحي راقص يدور حول الهوس بالسوشيال ميديا بأنواعها المختلفة، وأثر ذلك على حياة الناس والمجتمع عموما، وكيف أنهم قد يقومون بأي شيء مهما كان لأجل زيادة عدد المتابعين على حساباتهم الشخصية.

وفي كلمته قدم المخرج أحمد طه المدير الفني لمشروع "ابدأ حلمك" الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لدعمهم للمشروع، وأشار إلى أن محافظة كفر الشيخ هي المحافظة السابعة وتقدم منها حوالي 650 شابا وفتاة، نرى منهم اليوم 46 على خشبة المسرح ما بين ممثلين ومساعدين إخراج، موضحا أن العرض يمثل المرحلة الثالثة وهي المرحلة العملية التي نرى فيها الشباب الذين تدربوا لأكثر من 6 أشهر على العناصر الرئيسية وهي التمثيل والرقص والغناء والدراما والسينوغرافيا والخيال البصري وغيرها، واختتم كلمته بأن الأمر الرائع في العرض أن المتدربين هم من كتبوا قصته. وفي الختام تم تسليم الدفعة شهادات التخرج وسط أجواء احتفالية رائعة حيث نال العرض إشادات واسعة من الحضور.

العرض رؤية شادي الدالي، سينوغرافيا د. عمرو الأشرف، رقصات محمد ميزو، تدريب تمثيل د. علاء قوقه، شادي الدالي، تدريب سينوغرافيا د. عبد الناصر الجميل، تدريب موسيقى صلاح مصطفى، تدريب تعبير حركي محمد ميزو، تدريب دراما رنا عبد القوي.

جاء الحفل بحضور د. هاني كمال المدير التنفيذي لمشروع ابدأ حلمك، المقدم أيمن كمال نائب المستشار العسكري لمحافظة كفر الشيخ، أمل عبد الله رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، د. جاكلين بشري مدير عام ثقافة كفر الشيخ ولفيف من المبدعين والإعلاميين والقيادات التنفيذية وأبناء وشباب المحافظة.

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إقبال كبير

 

ونظرا للإقبال الكبير وتنفيذا لرغبة جمهور المسرح بكفر الشيخ صرح الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة باستمرار العرض على مسرح المركز الثقافي لمدة ثلاثة أيام أخرى تنتهي يوم الأحد المقبل، بعد أن كان من المقرر أن يكون اليوم هو الختام، وأكد أن الفرقة تم اعتمادها كفرقة مسرحية نوعية تابعة للإدارة العامة للمسرح بالهيئة وتضاف إلى الفرق المسرحية المعتمدة في محافظة كفر الشيخ.

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها الهيئة ويهدف إلى تدريب شباب الموهوبين بالمحافظات وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية بورسعيد وبني سويف والجيزة. وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية.

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ابدأ حلمك السوشيال ميديا بورسعيد الفرق المسرحية الرقص

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