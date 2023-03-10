فزع بـ رأس البر.. حريق هائل في مركب صيد بسبب انفجار تنك بنزين

شب، منذ قليل، حريق هائل داخل مركب صيد بمنطقه شاطيء الجربي برأس البر بمحافظة دمياط.

كان قد تلقي اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط بلاغا يفيد، بنشوب حريق هائل بمنطقه الحربي داخل مركب صيد من المراكب المتراصه بطول الجربي.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق خوفا من امتداد النيران للمراكب الاخري المجاورة والمتراصة بطول شاطيء الجربي على المرسي.

وتم الدفع بسيارات إطفاء وسيارات اسعاف ولاتوجد خسائر في الارواح وإنما تم تدمير المركب وتبين من المعاينه الأولية أن السبب في الحريق إشعال النيران في تنك السولار الخاص بالمركب.

تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران للمراكب المجاورة .