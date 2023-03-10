السيطرة على حريق مركب صيد برأس البر ولا خسائر في الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بدمياط من السيطرة على الحريق الذى شب داخل مركب صيد بمنطقة الجربي برأس البر بمحافظة دمياط، منذ قليل، دون أن يمتد الحريق للمراكب المجاورة.

تم الدفع ب٣ سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف وتبين من المعاينة الأولية أن السبب في اشتعال النيران انفجار في تنك البنزين.

كما أكدت المعاينة الأولية أنه لاتوجد خسائر في الأرواح وإنما تم تدمير محتويات المركب بالكامل.

كان قد شب حريق هائل داخل مركب صيد بمنطقة الجربي برأس البر وأدى ذلك إلى وجود فزع شديد بين سكان رأس البر نتيجه لانفجار تنك البنزين واشتعال النيران بالمركب ووصول ألسنة اللهب لباقي المراكب إلا أنه تم السيطرة على الحريق وسحب المراكب الأخرى لعزبة البرج خوفا من امتداد ووصول النيران إليها.

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