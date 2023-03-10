عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق مركب صيد برأس البر ولا خسائر في الأرواح

السيطرة على الحريق
السيطرة على الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بدمياط من السيطرة على الحريق الذى شب داخل مركب صيد بمنطقة الجربي برأس البر بمحافظة دمياط،  منذ قليل، دون أن يمتد الحريق للمراكب  المجاورة.

تم الدفع ب٣ سيارات إطفاء  وسيارتي إسعاف وتبين من المعاينة الأولية أن السبب في اشتعال   النيران انفجار في تنك البنزين.

كما أكدت المعاينة الأولية أنه لاتوجد  خسائر في الأرواح وإنما تم تدمير محتويات المركب بالكامل.

كان قد شب حريق هائل داخل مركب صيد بمنطقة الجربي برأس البر وأدى ذلك إلى وجود  فزع شديد بين سكان رأس البر نتيجه لانفجار  تنك البنزين واشتعال  النيران بالمركب ووصول  ألسنة  اللهب  لباقي المراكب  إلا أنه تم السيطرة على الحريق وسحب المراكب  الأخرى  لعزبة البرج خوفا من امتداد ووصول النيران إليها.

تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في دمياط

Screenshot_٢٠٢٣٠٣١٠-٠٣٢١٣٧_WhatsApp
Screenshot_٢٠٢٣٠٣١٠-٠٣٢١٣٧_WhatsApp
Screenshot_٢٠٢٣٠٣١٠-٠٣٢١٠٩_WhatsApp
Screenshot_٢٠٢٣٠٣١٠-٠٣٢١٠٩_WhatsApp
Screenshot_٢٠٢٣٠٣١٠-٠٣٢٠٣٨_WhatsApp
Screenshot_٢٠٢٣٠٣١٠-٠٣٢٠٣٨_WhatsApp
دمياط حريق هائل الحماية المدنية السيطرة على حريق البنزين اشتعال النيران عزبة البرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب

استبعاد من البطولة |شوبير يعلن عقوبة الكاف للترجي عقب ثبوت تعاطي نجمه للمنشطات

هل انفصلا؟.. حسام حبيب يحذف صور شيرين من انستجرام والأخيرة تلغي متابعته

نجم الزمالك السابق: عقوبة كهربا قاسية رغم الخطأ.. وبيان الهلال غريب

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

أخبار الأهلي| فايلر يعود للتدريب وحقيقة إيقاف كهربا.. ومفاجأة أمام صن داونز

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

عاجل.. ثبوت تعاطي لاعب الترجي للمنشطات في دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في دمياط

معرض صنع في دمياط بالقاهرة.. فرصة لشراء أثاث بجودة عالية وسعر تنافسي

ترشيحاتنا

بفضل ChatGPT.. لأول مرة محرك Bing يصل لـ 100 مليون مستخدم نشط

لحاملي الشهادة الاعدادية.. تفاصيل التقديم فى معهد معاونى الأمن 2023

بـ 90 ألف جنيه .. اركب جيب شيروكي مستعملة

اللهم في فجر الجمعة.. كلمات احرص عليها في أفضل أيام الله

يوم الشهيد.. كاتب صحفي: أعظم عملية مساهمة في التنمية هي التضحية بالنفس

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-3-2023 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حامل.. شابة وعريسها يفاجئان الحضور في حفل الزفاف بـ نوع الجنين|صور

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها في الدوحة مع إليسا| شاهد أبرز إطلالاتها

فرفوشة وبتحب التجديد.. إطلالات تبرز جمال يسرا في عيد ميلادها | صور

حادث مروع .. قطار سريع يطير بـ حافلة مدرسية في الهواء بـ البرازيل|صور

فيديو

جحود الأبناء .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة ويخلف إصابات وموتى/فيديوجراف

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ