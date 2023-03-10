عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة لصالح الزمالك.. هل يتم خصم نقاط الترجي بعد واقعة المنشطات؟

الزمالك والترجي التونسي
الزمالك والترجي التونسي

ماذا سيحدث في مجموعة الزمالك؟ يتساءل الكثير من المشجعين عن موقف فريق الترجي التونسي بعد ثبوت إيجابية عينة تحليل منشطات لاعب الفريق حسام دقدوق خلال مواجهة المريخ السوداني.

وكان قد فاز الترجي على المريخ السوداني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

إيجابية منشطات لاعب الترجي

نشر الترجي بيانا عبر حسابه الرسمي على"انستجرام"، قائلا: "تلقت اليوم إدارة النادي مكتوبا رسميا من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مفاده أن تحليل تناول المنشطات الذي تم إجرائه على اللاعب حسام دقدوق بعد مباراة الجولة الأولى لدورة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية ضد المريخ السوداني، كان إيجابيا".

ولم يشارك اللاعب في مباراة الترجي والمريخ، حيث جلس على مقاعد البدلاء في تلك المباراة، إلا أنه لعب أساسيا في مباراة الزمالك الأخيرة والتي خسرها فريقه بنتيجة 3-1.

فيما شارك كبديل في الفوز على شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وخاض الظهير التونسي 10 مباريات الموسم الحالي في جميع المسابقات اكتفى خلالها بصناعة هدفين.

بعد الفوز الأخير على الترجي.. ما مصير فيريرا مع الزمالك؟

مفاجأة لصالح الأهلي.. هل يتم خصم نقاط صن داونز بدوري أبطال أفريقيا؟

عاجل.. ثبوت تعاطي لاعب الترجي للمنشطات في دوري أبطال أفريقيا

خبير لوائح: الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار وإيقاف القيد عقوبة التأخير

هل يتم خصم نقاط الترجي؟

زاد التكهنات والتوقعات من قبل المشجعين حول معاقبة نادي الترجي في هذه الواقعة بخصم نقاط من الفريق أو إقصائه من البطولة، الأمر الذي يصب في مصلحة الزمالك.

بدوره قال الدكتور أسامة غنيم الرئيس التنفيذي السابق للهيئة المصرية لمكافحة المنشطات، إن عقوبة الإيقاف تنتظر حسام دقدوق لاعب الترجي، بعد ثبوت تعاطيه مادة منشطة في لقاء المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار غنيم عبر برنامج اللعيب بقناة mbc masr، إلى أن العقوبة تخص اللاعب وحده، وقد تمتد للإيقاف بين عامين إلى 4 أعوام، موضحا أن الترجي لن يعاقب، ولن تتأثر نتيجة المباراة.

وأضاف خبير المنشطات الدولي: "تعديل نتيجة المباراة يتم في حالة واحدة، وهي ثبوت تعاطي أكثر من 3 لاعبين للمنشطات في مباراة المريخ".

ترتيب مجموعة الزمالك

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة التي تضم الزمالك وشباب بلوزداد والمريخ.

1- الترجي 9 نقاط (+2)

2- شباب بلوزداد 6 نقاط (0)

3- الزمالك 4 نقاط (-1)

4- المريخ 4 نقاط (-1)

مباراة الزمالك المقبلة في أفريقيا

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة الخامسة أحد يومي 17 أو 18 مارس الجاري، ويختتم الأبيض مشواره في دور المجموعات بمواجهة المريخ على استاد القاهرة.

فيما سيحل الترجي ضيفا على المريخ قبل ان يستضيف شباب بلوزداد الجزائري في ختام دور المجموعات.

تجديد شهادة الـ 18%.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملائه

البنك الأهلي حسم الأمر .. ما مصير أموال شهادات الـ18% بعد انتهائها

زلزال في مصر منذ قليل| هزة أرضية تثير السوشيال ميديا بالقاهرة|تفاصيل

انخفاض إجباري في أسعار الدواجن والبيض قريبا .. ماذا فعلت الحكومة؟

الزمالك الترجي مجموعة الزمالك ترتيب مجموعة الزمالك دوري ابطال افريقيا حسام دقدوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات..مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

استبعاد من البطولة |شوبير يعلن عقوبة الكاف للترجي عقب ثبوت تعاطي نجمه للمنشطات

زينة رمضان تعرضك لـ الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه في هذه الحالة| تفاصيل

نجم الزمالك السابق: عقوبة كهربا قاسية رغم الخطأ.. وبيان الهلال غريب

ملاجئ يوم القيامة.. قصة مخابئ الأثرياء حال تدمير الأرض

فيتوريا قرر ضمه للمنتخب |شوبير يعلن نبأ سارا لنجم الأهلي

غير قانوني .. خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن عقوبة لجنة الانضباط ضد كهربا بالإيقاف

عاجل.. ثبوت تعاطي لاعب الترجي للمنشطات في دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

مجموعة الزمالك.. الترجي يستضيف المريخ السوداني بحثا عن الصدارة

تعليق ساخر من فرج عامر بعد هزيمة الزمالك أمام بلوزداد الجزائري| شاهد

مافيش فار للأسف.. خالد الغندور يعلق على خسارة الزمالك

مشكوك في صحتها | أول تعليق من فيريرا بعد خسارة الزمالك أمام بلوزداد

الزمالك ضد شباب بلوزداد.. الأزمات تضرب الأبيض .. وفيريرا يبحث عن طوق نجاة

خارج السودان.. المريخ يحدد ملعب مباراته أمام الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

متى يفقد الدولار هيمنته على النظام النقدي الدولي؟.. 4 أسباب ترجح انخفاضه

منافس الزمالك | المريخ السوداني يضم موهبة برازيلية لدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

ممثلو بنك التنمية الإفريقي: قطاع المياه والصرف الصحي يشهد طفرة غير مسبوقة

سلخانة تعذيب|القصة الكاملة لإنقاذ 300 مدمن احتجزهم مسجلون خطر بمصحة في الجيزة

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لـ7 مناطق بالمملكة

المالية: زيادة مساهمات القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل

تقارير: مباراة الأهلي والهلال السوداني مهددة بالتأجيل

قفرة كبيرة في الأسعار.. الغاز في أوروبا يرتفع 13%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف اكتشف العلماء النفق الخفي أسفل هرم خوفو ؟.. هذه التقنية المذهلة السر

حامل.. شابة وعريسها يفاجئان الحضور في حفل الزفاف بـ نوع الجنين|صور

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها في الدوحة مع إليسا| شاهد أبرز إطلالاتها

فرفوشة وبتحب التجديد.. إطلالات تبرز جمال يسرا في عيد ميلادها | صور

فيديو

جحود الأبناء .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة ويخلف إصابات وموتى/فيديوجراف

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ