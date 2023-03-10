مفاجأة لصالح الزمالك.. هل يتم خصم نقاط الترجي بعد واقعة المنشطات؟

ماذا سيحدث في مجموعة الزمالك؟ يتساءل الكثير من المشجعين عن موقف فريق الترجي التونسي بعد ثبوت إيجابية عينة تحليل منشطات لاعب الفريق حسام دقدوق خلال مواجهة المريخ السوداني.

وكان قد فاز الترجي على المريخ السوداني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

إيجابية منشطات لاعب الترجي

نشر الترجي بيانا عبر حسابه الرسمي على"انستجرام"، قائلا: "تلقت اليوم إدارة النادي مكتوبا رسميا من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مفاده أن تحليل تناول المنشطات الذي تم إجرائه على اللاعب حسام دقدوق بعد مباراة الجولة الأولى لدورة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية ضد المريخ السوداني، كان إيجابيا".

ولم يشارك اللاعب في مباراة الترجي والمريخ، حيث جلس على مقاعد البدلاء في تلك المباراة، إلا أنه لعب أساسيا في مباراة الزمالك الأخيرة والتي خسرها فريقه بنتيجة 3-1.

فيما شارك كبديل في الفوز على شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وخاض الظهير التونسي 10 مباريات الموسم الحالي في جميع المسابقات اكتفى خلالها بصناعة هدفين.

هل يتم خصم نقاط الترجي؟

زاد التكهنات والتوقعات من قبل المشجعين حول معاقبة نادي الترجي في هذه الواقعة بخصم نقاط من الفريق أو إقصائه من البطولة، الأمر الذي يصب في مصلحة الزمالك.

بدوره قال الدكتور أسامة غنيم الرئيس التنفيذي السابق للهيئة المصرية لمكافحة المنشطات، إن عقوبة الإيقاف تنتظر حسام دقدوق لاعب الترجي، بعد ثبوت تعاطيه مادة منشطة في لقاء المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار غنيم عبر برنامج اللعيب بقناة mbc masr، إلى أن العقوبة تخص اللاعب وحده، وقد تمتد للإيقاف بين عامين إلى 4 أعوام، موضحا أن الترجي لن يعاقب، ولن تتأثر نتيجة المباراة.

وأضاف خبير المنشطات الدولي: "تعديل نتيجة المباراة يتم في حالة واحدة، وهي ثبوت تعاطي أكثر من 3 لاعبين للمنشطات في مباراة المريخ".

ترتيب مجموعة الزمالك

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة التي تضم الزمالك وشباب بلوزداد والمريخ.

1- الترجي 9 نقاط (+2)

2- شباب بلوزداد 6 نقاط (0)

3- الزمالك 4 نقاط (-1)

4- المريخ 4 نقاط (-1)

مباراة الزمالك المقبلة في أفريقيا

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة الخامسة أحد يومي 17 أو 18 مارس الجاري، ويختتم الأبيض مشواره في دور المجموعات بمواجهة المريخ على استاد القاهرة.

فيما سيحل الترجي ضيفا على المريخ قبل ان يستضيف شباب بلوزداد الجزائري في ختام دور المجموعات.