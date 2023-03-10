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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس بيلاروسيا: نعزز مصالحنا التجارية مع إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا

رئيس بيلاروسيا
رئيس بيلاروسيا

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إن المصالح التجارية لبيلاروسيا وإمكاناتها الجديدة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

 

وأوضح لوكاشينكو في اجتماع الحكومة لمناقشة الأداء الاقتصادي للبلاد، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية، أنه "لا ينبغي لبيلاروسيا التركيز على الولايات المتحدة وأوروبا اللتين تتعارضان علناً مع البلد على الرغم من أنه لا ينبغي تجاهل هذه الأسواق أيضًا" ، وتابع:"لكن إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا هي مصالحنا التجارية وإمكانياتنا الجديدة".

 

وأضاف أن "الإجراءات الجارية للانضمام إلى منظمة شنجهاي للتعاون وتعزيز التعاون مع دول الآسيان قد فتحت بالفعل الأبواب أمام بيلاروسيا للأسواق الأسرع نموًا".

 

وفي السياق ذاته، دعا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، للاستخدام الرشيد للموارد المالية في البلاد.

 

وقال لوكاشينكو"يجب ضبط كل شيء بدقة للحصول على عمل أكثر فاعلية، نحن بحاجة لتوفير المال، إنها ليست السنة الأولى التي أعمل فيها ولدي حدس في هذا الصدد".

 

وشدد على توخي الحذر وسط العقوبات التي تفرض على البلاد، قائلا "طلبت منكم ضمان النمو الاقتصادي، مطلوب من الحكومة والمحافظين والقوة الرأسية بأكملها المساهمة في الاقتصاد، لذا واصلوا ما فعلناه العام الماضي عندما فرضوا هذه العقوبات علينا ".

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