زينت عروسة شاكوش.. ميكب ارتيست تثير استفزاز الجمهور بسبب فستانها

نشرت الميكب ارتيست والبلوجر رنيم عصام ، صور لها خلال حضورها حفل زفاف المطرب الشعبى حسن شاكوش، وهى من قامت بتزين زوجته فى حفل زفافهم.



تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور البلوجر والميكب ارتيست رنين عصام بسبب ظهورها بفستان ذات الاكمام الشفافه مع ارتدائها الحجاب .

واستفز بعض رواد السوشيال ميديا من اطلالة البلوجر الشهيرة رنين عصام بسبب ارتدائها سكارف على الشعر يكشف عن نصف شعرهاو هو ما علق عليه البعض "ده نص حجاب".



وظهرت بفستان اسود مجسم ذات الأكمام الشفاف كما تداول رواد السوشيال ميديا و لكن الفستان مبطن بطانة داخليه باللون البيج وهونفس لون الجسم.



لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض صورها…

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