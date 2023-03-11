عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«أساسيات الإخراج التليفزيوني» ندوة لطلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

في إطار حرص جامعة عين شمس على زيادة الوعي ورفع الحس الوطني لدى الطلاب وحرصاً منها على رفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة والاستفادة من الكفاءات في كل المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية.

وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

txt

التعليم العالي:57 جراحة ناجحة لزراعة الكلى بمستشفيات جامعة أسيوط

txt

أكاديمية البحث العلمي تدعم 952 مشروع تخرج بـ33 مليون جنيه هذا العام

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر  ندوة بعنوان «أساسيات الإخراج التليفزيوني» للأستاذ إبراهيم عز الدين مدير إدارة الإخراج بقناة ON والمخرج بالقناة الأولى المصرية وقنوات النيل المتخصصة وقنوات CBC وذلك يوم الأثنين ١٣ مارس الساعة ٢ ظهرا بقاعة مؤتمرات كلية الآداب  جامعة عين شمس.

تأتي الندوة باشراف الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس وتنسيق الدكتورعبد المنعم زكي رائد الأسرة بكلية الآداب، مي زايد رائد الأسرة بكلية الإعلام.

جامعة عين شمس الطلاب الدكتور محمود المتيني أساسيات الإخراج التليفزيوني Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

45 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

3 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا.. اليوم

غياب الثنائي الأخطر.. مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صنداونز

بينها واحدة محلية.. 5 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز| اعرف التردد

بأقل من ثمنها 90 جنيها.. إقبال كبير على شراء اللحوم البلدى بدمياط

ضربة قوية لـ الدولار.. الأخضر يسجل خسائر حادة

شوبير يفجر مفاجأة عن عقوبة كهربا ويكشف حقيقة الظرف المغلق

عودة شتوية|أمطار غزيرة تضرب 6 محافظات في هذا الموعد

موضوعات متعلقة

كلية الصيدلة بحلوان تنظم زيارة علمية إلي مستشفي 57357

تعاون بين جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية ومصنع SICO لإنتاج الهواتف المحمولة

في النسخة الـ12 .. جامعة القاهرة الراعي البلاتيني للمعرض الدولي EDU Gate

إجراءات إصدار الفاتورة الإلكترونية.. دورة تدريبية بجامعة حلوان

ترشيحاتنا

الدستورية: الحبس والغرامة في جرائم الغش بالامتحانات لا يخالف أحكام الدستور

لم ينتصر.. التاريخ يصدم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا

خدمات تهمك|الذهب يفاجئ المشترين والدولار بـ 30.83 جنيهًا.. وأخر مستجدات حالة الطقس

حاولت التخلص من حياتها.. نقل جويل حاتم للمستشفى بعد تناولها حبوب قاتلة

جبهة موحدة ضد الصين.. صحف تكشف فشل اتفاق أمريكا وأوروبا ضد بكين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. شرب الحليب يجعلك عرضة للإصابة بمرض خطير في هذه الحالة

رجل يحول طائرة حقيقية لـ فندق من طابقين.. تفاصيل مثيرة

بفستان لافت.. نجوى كرم تستعرض اناقتها بهذه الإطلالة

احترس .. تناول هذه الأطعمة يصيبك بالإكتئاب

فيديو

سجود ورقص وغناء.. مشاهد أثارت جدلا في زفاف حسن شاكوش

جميل ألكسندر عريس ابنة ملكة الأردن.. تعرف عليه | فيديو جراف

بعد ثبوت واقعة المنشطات .. هل يتم خصم نقاط الترجي | فيديو جراف

عمرو دياب يفاجي عمرو أديب بإجابة غير متوقعة عن الأغاني حاليا ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

اﻟﻤﺰﻳﺪ