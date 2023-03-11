«أساسيات الإخراج التليفزيوني» ندوة لطلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس

في إطار حرص جامعة عين شمس على زيادة الوعي ورفع الحس الوطني لدى الطلاب وحرصاً منها على رفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة والاستفادة من الكفاءات في كل المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية.

وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر ندوة بعنوان «أساسيات الإخراج التليفزيوني» للأستاذ إبراهيم عز الدين مدير إدارة الإخراج بقناة ON والمخرج بالقناة الأولى المصرية وقنوات النيل المتخصصة وقنوات CBC وذلك يوم الأثنين ١٣ مارس الساعة ٢ ظهرا بقاعة مؤتمرات كلية الآداب جامعة عين شمس.

تأتي الندوة باشراف الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس وتنسيق الدكتورعبد المنعم زكي رائد الأسرة بكلية الآداب، مي زايد رائد الأسرة بكلية الإعلام.