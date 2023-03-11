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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة المقاولون.. تعليق ناري من وائل جمعة بعد خماسية صن داونز في الأهلي

وائل جمعة
وائل جمعة

علق وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق علي هزيمة الاهلى من صن داونز بخماسية مقابل هدفين في الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقال وائل جمعه محلل قنوات bein sports ،ان الجهاز الفني للأهلي يتحمل الخطأ في إشراك لاعبى الأهلى الأساسية في مباراة المقاولون الماضية.

خسر فريق الأهلي أمام مضيفه صن داونز بنتيجة 5-2 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

بهذه النتيجة يتعقد موقف الأهلي بعد تجمد رصيده عن 4 نقاط.
 

ترتيب المجموعة الثانية:
صن داونز : 10 نقاط
الهلال السوداني : 9 نقاط
الأهلي : 4 نقاط
القطن الكاميروني: 0 نقاط

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