كارثة وملعب المباراة عريض.. تعليق نجوم الكرة على خماسية الأهلي وصن داونز

خسر النادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر أمام نظيره صن داونز بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعت بينهما عصر أمس السبت فى دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

أهداف الأهلي وصن داونز والخسارة أمام الفريق الجنوب إفريقي جعلت رصيد الأهلي يتجمد عند 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، بينما أهداف صن داونز في المباراة رفعت رصيد الجنوب إفريقي إلى 10 نقاط، ليضمن صن داونز التأهل لربع النهائي.

بنتيجة مباراة الأهلي وصن داونز باتت فرص الأهلي ضئيلة للتأهل لربع النهائي لكنها ممكنة.

وسادت حالة من الغضب بين صفوف نجوم الكرة بعد خسارة الأهلي بخماسية أمام صن داونز مشددين على أنها كارثة وإهانة.

فيما أرجع البعض خسارة الأهلي أمام صن داونز بخماسية الي اختيار الفريق الجنوب افريقي لملعب عريض.

ملعب مباراة الأهلي وصن داونز عريض

أعرب خالد جاد الله، لاعب الأهلي السابق، عن حزنه الشديد للهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفارس الأحمر، على يد صن داونز بدوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد جاد الله، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" حزين لهذه الهزيمة الثقيلة، لم نتعود على خسارة الأهلي بخمسة أهداف".

تابع: "الأهلي لم يظهر بالشكل الجيد أمام صن داونز، ولم نصل إلى مستوى الكرة الحديثة حتى الآن، ويجب إعادة النظر فى كيفة التعاقد مع اللاعبين المحترفين".

وأردف: "صن داونز يمتلك حارس مرمى مميزًا، والفريق الجنوب إفريقي، اخترق دفاع الأهلي بالتمريرات القصيرة، والأهلى يحتاج ضم رأس حربة إفريقي قوى".

وشدد: "الدوري المصري يفتقد المنافسة، واتحاد الكرة يحتاج وضع خطة لتطوير أداء الفرق فى الدورى المصري".

وأضاف: "الفروقات كانت واضحة، اختلاف الفهم كان واضحًا جدًا، نظام العمل في صن داونز ثابت منذ 2016 في نهائي أفريقيا قصاد الزمالك مهما تغير الفريق واللاعبين والجهاز الفني".

وأتم: "صن داونز اختار ملعبًا كبيرًا وعريضًا لكي يصعب على لاعبي الأهلي نقل الكرة، المباراة في طي النسيان، ويجب الاستفادة مما حدث".

منظر مهين فى مباراة الأهلي وصن داونز



قال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير":"بيرسي تاو ثم محمد شريف كانوا فقط جيدين في الأهلي، لا أريد الحديث عن اللعب في الثالثة عصرًا، لعبنا في مثل تلك الأوقات، أمر عادي، التحكيم كان ممتازًا، ولم يكن هناك ركلة جزاء لـ محمد شريف".

وأضاف: “لا توجد مبررات وأعذار، يوجد فريق جيد وفريق سيء، والفريق السيء كان الأهلي، استحواذ غير مسبوق ضد الأهلي، صن داونز كانوا بيلعبوا “عمياني” يعرفون مراكز بعضهم وكيف يلعبون، الأهلي ”.كان سيئاً للغاية، لم نستطع فعل أي شيء

وزاد: "مفيش فرقة، مفيش أداء، مفيش انسجام، مفيش أي حاجة، هل الدوري عندنا خادع؟ ايه المنظر ده؟ لم نستطع تمرير 3 أو 4 تمريرات، ديانج لم يستطع تمرير الكرة، محمد عبد المنعم وياسر عبد المنعم قدما أسوأ مبارياتهما، يا خبر أبيض على الوحاشة! ايه الشكل السيء ده".

وتابع:" كنت أتمنى أن يُصفر الحكم بإنهاء المباراة مبكرًا حتى لا يزداد الفارق".

رحيل سداسي الأهلي



أكد إبراهيم سعيد نجم النادي الأهلي السابق، أن هناك عددًا من اللاعبين داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يستحقون الاستمرار داخل الفريق.

وتابع سعيد خلال تواجده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أعتقد أنه لا بد من رحيل عمرو السولية وأليو ديانج عن صفوف الفريق، لعدم إضافة أي جديد".

وأضاف: "ياسر إبراهيم ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة، لا بد من رحيلهم بأقصى سرعة والبحث عن لاعبين تستطيع حصد البطولات".

خماسية الأهلي وصن داونز إهانة

قال ضياء السيد نجم الأهلي السابق في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ما حدث مع الأهلي إهانة، والفريق بالكامل كان خارج الخدمة خلال مواجهة صن داونز".

أضاف: "انت شوفت فرق السرعات بين لاعيبتك ولاعبي صن داونز، وعشان كدة كان لازم كولر يضيق المساحات بشكل كبير".

واختتم: "بستسمح الكابتن محمود الخطيب لازم يحصل ثورة في الأهلي، ثورة شاملة عشان الفريق يرجع".

زعلان علي الأهلي

أكد أحمد حسام ميدو حزنه على هزيمة الأهلي من صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "وحياة ولادي رغم اني زملكاوي بس كنت زعلان على منظر الأهلي انهاردة".

واختتم: "انهاردة يوم حزين على الكرة المصرية ولو معالجناش بخطة واضحة والله العظيم الفوارق هتزيد".

الأهلي كان تايه

وقال رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " الأهلي كان تايه أمام صن داونز من الألف للياء ، ولم يأتِ من الأساس إلى ملعب المباراة ، كما أن فريق صن داونز كان بإمكانه تسجيل عدد أكبر من الأهداف ، و لاعبو الأحمر كانوا خارج الخدمة منذ اللحظة الأولى ".

وأضاف : " السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بدأ المباراة بتشكيل كارثي، وفتح الملعب بشكل غير مبرر، و يتحمل المسؤولية بنسبة 50 %، وكان من الأفضل الاعتماد على طريقة 4 – 4 – 2 ، وغلق المساحات أمام لاعبي صن داونز، الذين يتميزون بالسرعات الكبيرة ".

خسارة الأهلي كارثة

قال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" :

" خسارة الأهلي بهذه النتيجة الثقيلة "كارثة" بكل المقاييس ، وليست المرة الأولى التي يخسر فيها الأهلي بتلك النتيجة من فريق صن داونز ، كما أن الخسارة كانت متوقعة من قبل المباراة ، بسبب تراجع مستوى المارد الأحمر في المباريات الأخيرة ، بالإضافة إلى أن الفريق فرط في الفوز على أرضه بالقاهرة ، حينما تعادل بنتيجة 2 – 2 .

و أضاف : " الأهلي لم يتعاقد مع صفقات مميزة هذا الموسم ، و جميعها دون المستوى ، سواءً في فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية ، فلم يستفد الفريق من شادي حسين و مصطفى ميسي و البرازيلي برونو سافيو ، وكذلك الصفقات الشتوية التي انضمت في يناير الماضي ".

خسارة مانشستر يونايتد بسباعية

عبر رامي ربيعة لاعب الأهلي ، عن حزنه الشديد للهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفارس الأحمر امام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا.

وقال رامي ربيعة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "لا نريد ذبح لاعبي الأهلي، ومواجهة صن داونز مباراة وانتهت".

وتابع رامي ربيع: "ليفربول يقدم موسما سيئا لكنه فاز على مانشستر يونايتد بسباعية، وصن داونز كان يجيد التمريرات التي تقطع الخطوط أمام الأهلي".

وأردف: "بيرسي تاو قادر على تقديم الإضافة للأهلي شرط أن يكون زملاؤه في حالة جيدة، ولم أتوقع أن تسكن كرة الهدف الثالث لصنداونز الشباك بهذه الطريقة".

مباراة الأهلي كابوس

قال الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن صن داونز استحوذ وقدم كل شئ خلال مجريات المباراة، وكان من الممكن أن يسجل أهدافا أخرى لكنه اكتفى بخمسة أهداف فقط، مشددا:" كانت مباراة كابوس على الأهلي الذي لم يقدم أى شيء".

وتابع :" الأهلي فلت من خسارة أثقل ومحدش هيدي الأهلي أى هدايا، وعلى اللاعبين أن يلعبوا على الفوز أمام القطن الكاميروني والهلال السوداني لحفظ ماء الوجه".

وشدد :" على إدارة النادي الأهلي، أن تعتذر للجماهير، الفريق لم يسبق له أن خسر بالخمسة ولكنه في عهد الإدارة الحالية تلقى هزيمتين بالخمسة ومن فريق واحد في خلال 4 سنوات فقط".