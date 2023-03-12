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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لتوفير العملة الصعبة.. زيادة حافز توريد القمح المحلي إلى 1250 جنيها للإردب

صدى البلد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح تم إقرار حافز توريد إضافى 250 جنيها ليصل لـ1250 جنيها لسعر إردب القمح، وذلك من أجل خفض الضغط على الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة.

 

وبلغت واردات مصر الحكومية من القمح 5.5 مليون طن عام 2021، مقابل نحو 3.5 مليون طن محلياً من الفلاحين ونفسة النسبة تقريبا خلال عام 2022.

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وتتوقع استلام نحو 4 ملايين طن قمح محلي المزارعين خلال موسم الحصاد 2023، وذلك في نقاط توريد واستلام الأقماح على مستوي الجمهورية والتي يصل عددها إلي 450 نقطة تجميع واستلام تابعة لوزارة التموين والبنك الزراعي المصري.

 

وبحث الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشهر الماضي،  مع أعضاء البنك، تمويل إنشاء صومعة كبرى بميناء دمياط بسعة تخزينية 200 ألف طن، و5 صوامع حقلية جديدة بالشرقية وكفر الشيخ والدقهلية والمنيا والوادى الجديد بسعة 5 آلاف طن لكل صومعة.

 

وأكد الدكتور على المصيلحى أنه حال انتهاء الإجراءات اللازمة للتمويل، ستساهم تلك الصوامع فى زيادة الطاقة التخزينية للقمح فى صوامع الموانئ والصوامع الداخلية.

 

من جانبه، أكد اللواء شريف عادل باسيلى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصوامع، أن اختيار أماكن الصوامع الحقلية يأتي بعد دراسات كبيرة بالأماكن الأكثر تكدسا بزراعة القمح، وتوفر على المزارعين الكثير نظرا لقربها من أماكن زراعة القمح.

دعم الفلاح حافز توريد سعر أردب القمح علي المصيلحي وزير التموين نشاء صومعة كبرى

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