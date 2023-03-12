إدارة بايدن تواجه أزمة كارثية بعد انهيار بنك سيليكون فالي.. تفاصيل

أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تواجه أزمة في النظام المصرفي إذا لم يتم وضع خطة لإنقاذ المودعين في بنك سيليكون فالي.

وقال أكسيوس: "يواجه الرئيس بايدن أزمة مصرفية كارثية إذا فشلت الحكومة الأمريكية في إبرام صفقة لإنقاذ مودعي بنك سيليكون فالي قبل إعادة فتح الفروع غدًا".

وأشارت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية إن المنظمين في كاليفورنيا أغلقوا بنك سيليكون فالي، الذي أصبح أكبر بنك ينهار في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الأخيرة.

وقامت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، بتحويل جميع الودائع المؤمنة من بنك سيليكون فالي إلى كيان منفصل أنشأته، وهو البنك الوطني لتأمين الودائع في سانتا كلارا.

والتقت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، مع المنظمين يوم الجمعة وأعربت عن ثقتها في قدرتهم على التعامل مع موقف بنك سيليكون فالي.