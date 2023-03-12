عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدارة بايدن تواجه أزمة كارثية بعد انهيار بنك سيليكون فالي.. تفاصيل

جو بايدن
جو بايدن

أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تواجه أزمة في النظام المصرفي إذا لم يتم وضع خطة لإنقاذ المودعين في بنك سيليكون فالي.

وقال أكسيوس: "يواجه الرئيس بايدن أزمة مصرفية كارثية إذا فشلت الحكومة الأمريكية في إبرام صفقة لإنقاذ مودعي بنك سيليكون فالي قبل إعادة فتح الفروع غدًا".

وأشارت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية إن المنظمين في كاليفورنيا أغلقوا بنك سيليكون فالي، الذي أصبح أكبر بنك ينهار في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الأخيرة.

إيلون ماسك يعلن استعداده لشراء بنك سيليكون فالي بعد انهياره

ذعر عالمي بعد انهيار سيليكون فالي بنك "SVB".. ماذا يحدث بالاقتصاد الأمريكي؟

وقامت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، بتحويل جميع الودائع المؤمنة من بنك سيليكون فالي إلى كيان منفصل أنشأته، وهو البنك الوطني لتأمين الودائع في سانتا كلارا.

والتقت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، مع المنظمين يوم الجمعة وأعربت عن ثقتها في قدرتهم على التعامل مع موقف بنك سيليكون فالي.

الولايات المتحدة الحكومة الأمريكية كاليفورنيا الخزانة الأمريكية بايدن جو بايدن بنك سيليكون فالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

صن داونز يتلقى خبرا صادما بعد الفوز على الأهلي.. تفاصيل

320 جنيها فرق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

النجوم دعموها.. البلوجر سارة محمد تفقد بصرها نهائيا

مصدومة.. إعلامية شهيرة تكشف المستور في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

لإقصاء الأهلي.. مدرب صن داونز يكشف حقيقة تفويت مباراة الهلال السوداني

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من مولدوفا خوفا من مجوعة فاجنر الروسية

السعودية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

بيان عاجل من إيطاليا بشأن إرسال الغرب قوات عسكرية إلى أوكرانيا

تقترب .. تحذير مقلق من اندلاع الحرب الكبرى بين أمريكا والصين

ضربة قوية لـ الأخضر.. دولة عربية تستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

نشرة أخبار العالم| مفاجأة بشأن جثة صدام حسين ومكانها.. وقصف إسرائيلي على سوريا يصيب 3 عسكريين

ولي العهد السعودي يعلن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة طيران الرياض

وزير الدفاع التركي يعلن تفاصيل جديدة بشأن صفقة طائرات إف-16 الأمريكية

ترشيحاتنا

الكيلاني: إعادة هيكلة لجان الأعلى للثقافة وتطوير لائحته أبرز إنجازات الفترة الأخيرة

البيت الأبيض يكذب الأنباء حول تبادل السجناء مع إيران

صحفيون سعوديون: سلوك إيران تحت المجهر

أول رد من أسرة محمد صلاح على واقعة سرقة فيلا التجمع.. مفاجأة

لأول مرة.. إسرائيل توجه اتهامات خطيرة لـ أمريكا بسبب الاحتجاجات

رفض عرض الأهلي لهذا السبب.. مفاجأة عن مدرب صنداونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوة بخطوة .. طريقة تحضير الحمام الكداب بوصفة اقتصادية

موجود في كل بيت.. مشروب شهير يقلل من خطر الموت المبكر

يبدأ السادسة مساءً.. أول صور لتجهيزات زفاف ابنة الملك عبدالله الثاني بالأردن

تصميم غريب وجريء.. غادة عادل تثير ضجة بظهورها| شاهد

فيديو

فقدت بصرها نهائيا .. نهاية مأساوية لقصة البلوجر سارة محمد

عاجل .. سرقة فيلا النجم محمد صلاح بالتجمع الأول والأمن يتحرك

72 ساعة فقط.. الباحث الهولندي يستشهد بتحركات الكواكب على الزلزال المدمر

سعر الذهب اليوم الأحد في الأسواق والدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ