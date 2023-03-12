موجود في كل بيت.. مشروب شهير يقلل من خطر الموت المبكر

يُقبل العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم على شرب الشاي منذ آلاف القرون دون سبب وجيه، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن مجموعة متنوعة من أنواع الشاي قد تعزز جهاز المناعة لدي من يشربه وتقاوم الالتهابات بل وتقي من السرطان وأمراض القلب .

ورغم أن بعض المشروبات توفر مزايا صحية أكثر من غيرها ، إلا أن هناك الكثير من الأدلة على أن شرب الشاي بانتظام يمكن أن يكون له تأثير دائم على صحتك.

فوائد الشاي الأسود

يتكون الشاي الأسود من أوراق نبات كاميليا سينينسيس ، وهو نفس النبات المستخدم في صنع الشاي الأخضر، ومع ذلك ، يتم تجفيف الأوراق وتخمرها ، مما يعطي الشاي الأسود لونًا أغمق ونكهة أكثر ثراءً.

وعلى عكس العديد من الأصناف الأخرى ، الشاي الأسود يحتوي على مادة الكافيين ، لذلك من المهم مراقبة تناولك له، فعندما تصب لنفسك كوبًا من الشاي الأسود ، فإنك تستفيد من مركبات الفلافونويد التي تقاوم الالتهاب وتدعم وظيفة المناعة الصحية.

ومع ذلك ، ليس عليك مجرد شرب الشاي الأسود للاستفادة من خصائصه الصحية، يمكن تبخيره وتبريده ثم الضغط عليه على الجروح البسيطة والخدوش والكدمات لتخفيف الألم وتقليل التورم، يمكن أيضًا أن يخفف حمام الشاي الأسود الالتهاب الناجم عن الطفح الجلدي .

المصدر pennmedicine