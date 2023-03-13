لن تتوقع.. ماذا يحدث للجسم عند الإفطار على التمر؟

مع بداية موسم رمضان، يعد التمر أحد أكثر المنتجات الغذائية شيوعًا، وبعدة أشكال، المجففة ، والبذور ، والشراب، والحليب المخفوق، والحلويات ومتوفرة بجميع الأشكال في جميع أنحاء العالم.

يُذكر على نطاق واسع أن الإفطار بالتمر هو أحد أفضل الطرق حتى الآن.

فوائد تناول التمر على الإفطار

يُعتقد أن تناول 7 تمرات في الصباح كل يوم يساعد في التخلص من سموم الجسم والحسد

بعد يوم كامل من الصيام، يحتاج الجسم إلى الطاقة، وبالتالي فإن التمر مليء بالسكريات، مما يمنحه الدفعة المطلوبة.

تستغرق الأطعمة الأخرى وقتًا وقد لا تساعد في التخلص من التعب الناتج عن الصيام بهذه السرعة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن التمر غني أيضًا بالعديد من المعادن والفيتامينات.

تم العثور على فيتامين أ ، ب 6 ، حمض الفوليك ، البوتاسيوم ، المغنيسيوم ، والصوديوم بكميات جيدة في التمور . بالنظر إلى صيام اليوم الكامل ، فإن ذلك يساعد في تنشيط الجسم.

المصدر lybrate