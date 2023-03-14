بروتوكول تعاون بين مصر الخير ووزارة التضامن لتطوير 21 حضانة بسيناء

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة ومؤسسة مصر الخير، لتطوير 21 قاعة حضانة علي مستوي المحافظة.

وذلك بهدف رفع كفاءة الحضانات وتوفيق أوضاعها ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة عدد جمعيات أهلية.

وقام بتوقيع البروتوكول كلا من، علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، وصابر حسن حسين رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير وممثلي الجمعيات الاهليه،بحضور علاء صادق مدير المشروع بمصر الخير، محمد راجح مدير مكتب مصر الخير بشمال سيناء .



مشروع تطوير الحضانات :

وقال المحافظ، إن المشروع يأتي في إطار تنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة"مشروع تطوير حضانات الجمعيات الأهلية بشمال سيناء"،بهدف رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة عدد من الجمعيات الشريكة بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، أن عمليات التطوير تشمل الصيانة والتطوير الانشائي والبنية التحتية مع تجهيز القاعات بالإضافة إلى دعم مهارات مقدمى الخدمة من معلمات وميسرات ومشرفات لتوفير البيئة التربوية والصحية الامنة للأطفال والتى تضمن لهم كل الامكانيات القادرة على تشكيل سلوكهم بشكل تربوي سليم وذلك في إطار المرحلة الثالثة من البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة.

وأشار المحافظ، إلى المرور الشهري على الحضانات وتكريم الحضانات المميزة.. مطالبا بالاستفادة من المشروع والذي نفذ في مرحلته الاولي بمدينة العريش في عدد 13 حضانة ب50 قاعة ، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظة ومؤسسة مصر الخير.

بدوره، أكد رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير إن تنفيذ البرنامج يأتي استكمالا للأنشطة التعليمية في مجال الطفولة المبكرة التي تقوم بها مصر الخير في محافظات الجمهورية ومنها شمال سيناء ، مشيرا إلي أن المؤسسة سبق وقد قامت بتطوير 50 قاعة داخل المحافظة.

وذلك اطار المرحلة الثانية للبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والتربوية اللازمة للأطفال لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم ، حيث تستهدف مؤسسة مصر الخير تطوير 250 قاعة طفولة في المرحلة الحالية من المشروع.



٥٥٠ قاعة طفولة:



وأشار محسن ناجي ، مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي ، إلي أن الوزارة تستهدف تطوير عدد 550 قاعة طفولة مبكرة علي مستوي الجمهورية في المرحلة الثالثة من البرنامج بتمويل من وزارة التضامن بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

وأضاف علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى ، أن المديرية تقوم بالتنسيق مع مصر الخير لاختيار وتأهيل الحضانات وتوفيق أوضاعها، كما تقوم بالالتزام بتطبيق الأنشطة والممارسات التربوية والتعليمية المعتمدة من الوزارة التي سيتم تدريب المديرات والمعلمات و الميسرات عليها من خلال المشروع، والالتزام بالمناهج التعليمية والتربوية المتفق عليها من وزارة التضامن الاجتماعى.

وأشار علاء صادق مدير المشروع، إلى أن تطوير الحضانات يشمل توفيق الأوضاع واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والتطوير الهندسي والانشائي للحضانات من أعمال دهانات وارضيات وصيانة دورات المياه والكهرباء ، وكذلك توفير الاثاث المناسب والألعاب والمعينات التعليمية للأطفال مما يساعد في رفع نسب الالتحاق الحضانات، بالإضافة إلى تدريب المسيرات علي احدث الاساليب التربويه للتعامل مع الاطفال في هذه المرحلة العمرية وفق المنهج والمعايير المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي ( البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة).