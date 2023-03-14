ندوة لإعلام العريش حول مواجهة التسرب من التعليم وإنشاء مدارس مجتمعية

نفذ مركز إعلام العريش محافظة شمال سيناء، التابع للهيئة العامة للاستعلامات صباح اليوم، ندوة ضمن نشاط الإعلام التنموى حول مواجهة التسرب من التعليم وإنشاء مدارس مجتمعية؛ وذلك بمدرسة الشهيدة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات.

وقد حاضر في اللقاء نسمة محمد فرحات مدير العلاقات العامة بإدارة العريش التعليمية، بحضور مديرة المدرسة ومسئولين من التربية السكانية والمجلس القومى للسكان ، ونجوى إبراهيم أخصائية إعلام بمركز إعلام العريش وعدد من الأخصائيين والطالبات بالمدرسة.

وتحدثت المحاضرة عن أسباب التسرب من التعليم والمقصود بالمدارس المجتمعية ، ومدى تأثير الظروف الاجتماعية على العملية التعليمية ومدارس الفصل الواحد فى شمال سيناء .



وردت المحاضرة على تساؤلات الطالبات ومنها هل عدم وجود مدرسة قريبه من السكن يؤثر على استكمال الفتاة لتعليمها؟

وهل يمكن أن تغير الطالبة طموحها من مرحلة لأخرى؟ وعن أماكن تواجد مدرسة الفصل الواحد فى شمال سيناء .

طموح وأحلام الفتيات:



وكان من أهم التوصيات فى اللقاء ، أهمية اهتمام الفتاة بتحقيق طموحها وأحلامها ، والسعى وراء تحقيقه ، وأهمية القراءة والاطلاع فى المجال الذى يرغب الفرد التخصص فيه والوصول اليه .

وضرورة مساعدة الآخرين لاستكمال تعليمهم والأخذ بأيديهم فى المجتمع المحيط وارشاده إلى الصواب .