المهارات المطلوب اكتسابها للخريجين للالتحاق بسوق العمل في جلسة حوارية بجامعة طنطا

نظم المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التجارة (UCCD) بجامعة طنطا، جلسة حوارية ومائدة مستديرة لأصحاب الأعمال ، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمناقشة المهارات المطلوب اكتسابها لخريجى الجامعة للالتحاق بسوق العمل، وربط الجامعة بسوق العمل، وسد الفجوة بين المخرجات التعليمية للبرامج الأكاديمية بمراحلها المختلفة واحتياجات سوق العمل.

صرح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا أن التواصل مع أصحاب الأعمال يعود بالفائدة على المخرجات التعليمية وتحسين الخطط الدراسية وأساليب التعليم والتعلم، مؤكدا على أهمية ادماج الطلاب في البرامج التدريبية خلال فترة دراستهم مع توفير فرص عمل للخريجين، بما يكفل تأهيل الخريجين للالتحاق بأسواق العمل المحلية الاقليمية وفقا لامتلاك جوانب معرفية ومهارية تناسب احتياجات سوق العمل وتتوافق بشكل كبير مع العلامات المستقبلية المهنية.

خلال انعقاد الجلسة قدمت الدكتورة نيرة عبد الدايم مدير المركز عرضا تقديميا تناولت خلاله أهداف المركز وأنشطته والانجازات التي تحققت خلال عام ونصف من التشغيل في مجال التدريب وتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل مع توفير فرص عمل مع الشركاء من أصحاب الأعمال بمحافظة الغربية.



جاء اللقاء بحضور الدكتور هانى الشامى عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور أسامة بدر المرشد الأكاديمي للمركز، وممثلي الجامعة الامريكية بالقاهرة وفاء بخيت نائب المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، ومريم الجابي مدير مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة طنطا وعدد من أصحاب الأعمال بالمحافظة، وممثلي عدد من شركات القطاع الخاص.

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