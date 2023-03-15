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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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عاجل..خبير يتوقع وقوع زلزال مدمر في اسرائيل ورسالة صادمة من العالم الهولندي

قدمت تسنيم خيري مذيعة
قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تحذير خبير إسرائيلي كبير من عدم قدرة الحكومة والسلطات المحلية على الاستعداد للزلزال الكبير المنتظر أن يضرب المنطقة في الأشهر المقبلة.

وبحسب وسائل إعلام ، أوضح ماتنياهو إنجلمان، مراقب الدولة في إسرائيل في التقرير، أنه على الرغم من التحذيرات السابقة، فإن وزارة الإعمار والإسكان لم تكمل دمج 1124 مبنى تتطلب تدخلا فوريا على وجه التحديد في المدن الأكثر تعرضا لخطر الضرر من الزلزال.

ويمثل هذا الرقم 93%‎ من المباني التي سبقت الإشارة إليها في الماضي على أنها "مبانٍ من المحتمل أن تنهار".

وأشار الخبير الإسرائيلي إلى أن إسرائيل تقع بالقرب من الشق السوري الإفريقي، وبالتالي فإن خطر حدوث زلزال كبير يزداد كل عام.

وقال إن هناك احتمالا كبيرا أن يحدث زلزال قوي خلال السنوات الخمسين المقبلة في المنطقة الواقعة بين جنوب لبنان وجنوب البحر الميت.

كما دعا الحكومة للعمل بسرعة، "نظرا لموارد الميزانية الكبيرة اللازمة لتعزيز المباني والبنية التحتية في البلدات البعيدة، ومعظمها ذات وضع اجتماعي واقتصادي متدنٍّ، فإن التزام جميع الأطراف المهنية والتخصيص المناسب للموارد ضروري"..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

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