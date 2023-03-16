عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تحث دول تعاون "أوكوس" على الوفاء بالتزامتها تجاه حظر الانتشار النووي

صدى البلد

  حثت الصين دول تعاون "أوكوس" على الوفاء بجدية بالتزامتهم المتعلقة بحظر الانتشار النووي، والامتناع عن تقويض سلطة وفعالية نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج ون بين" صرح بذلك ردا على سؤال فى مؤتمر صحفى يتعلق بتعاون "أوكوس" (وهى اتفاقية أمنية ثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ستساعد كل من الدول الثلاث على تطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري الغربي في منطقة المحيط الهادئ).


وأشار وانج إلى أن التعاون في مجال الغواصات النووية بموجب اتفاق "أوكوس" يمثل المرة الأولى في التاريخ التي تنقل فيها الدول الحائزة للأسلحة النووية مفاعلات الدفع النووي البحري وكميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب إلى المستوى اللازم لصنع الأسلحة، إلى دولة غير حائزة للأسلحة النووية، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء في نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحالي يمكن أن يحقق ضمانات فعالة، وليس هناك ما يضمن أن هذه المواد النووية لن يتم تحويلها من قبل أستراليا لبناء أسلحة نووية.


وأضاف أن مثل هذا التعاون يشكل مخاطر انتشار نووي خطيرة، ويتعارض مع هدف وغرض معاهدة حظر الانتشار النووي، ويوجه ضربة لنظام حظر الانتشار النووي الدولي، لافتا إلى أن "أوكوس" والأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لها الحق في إبرام اتفاق في ما بينها بشأن قضايا الضمانات فيما يتعلق بالتعاون في مجال الغواصات النووية بموجب اتفاق "أوكوس".


كما ذكر أن ما تريده الدول الثلاث حقا هو إعفاء من الضمانات من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح الغواصات النووية الأسترالية، وهو ما يتعارض مع ما قالته الدول بشأن وضع أعلى معايير حظر الانتشار النووي، لافتا إلى أن قضايا الضمانات التي ينطوي عليها التعاون في مجال الغواصات النووية يجب مناقشتها والاتفاق عليها من قبل جميع الدول الأعضاء المعنية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال عملية بين حكومات تلك الدول، حيث لا ينبغي لأمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل إلى أي اتفاق مع أستراليا فيما بينهما فقط.


وحث ثوانج أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أداء واجباتها بدقة وفقا لتفويضها، وعدم المصادقة على عمل الانتشار النووي من قبل الدول الثلاث، داعيا جميع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى العمل بنشاط على تعزيز عملية مناقشة قضايا الضمانات والاتفاق عليها بين حكوماتها، وإيجاد حل لقضايا الضمانات فيما يتعلق بتعاون "أوكوس" في مجال الغواصات النووية، وحماية نظام حظر الانتشار النووي الدولي، مع اعتبار معاهدة حظر الانتشار النووي حجر الزاوية في هذا النظام، والحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

قرار عاجل وجديد من اتحاد الكرة ضد كهربا.. تفاصيل مثيرة

60 جنيهًا..مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الحكومة الأخير

تحذير عاجل| الأرصاد تعلن مفاجأة في حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

130 جنيها للكيلو.. أماكن وأسعار اللحوم التشادية ومفاجأة عنها بعد العيد| تفاصيل

تقلبات في أسعار الذهب|المعدن الأصفر يتراجع عالميا وتوقعات بهبوطه 50 جنيها محليا

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

ترشيحاتنا

حقيقة مغادرة أمناء متحف بورسعيد القومي مقره وإخلائه

أحمد موسي يعلن خبرا هيقلب الدنيا.. ويحقق رقما تاريخيا على الهواء ..تفاصيل

انخفاض الأسعار .. قرار من البنك المركزي بشأن استيراد الأرز والفول والعدس

الشتا مخلصش .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت المقبل

الخارجية الروسية تحذر الولايات المتحدة من عواقب الحياد مع سويسرا

يحتاج إلى آلاف السنين.. ظهور بحر جديد في أفريقيا يقسم القارة نصفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسائل خطيرة..4 مراهقين يزيلون شعر فتاة داخل مدرسة في لندن

تقليل الملح يعرضك للخطر فى هذه الحالة

ضعف حجم الشمس 30 مرة.. ناسا تنشر صورة لنجم قبل انفجاره بلحظات|شاهد

السبب الحقيقي وراء خرافة عدم استخدام المرأة الحامل للمقص أثناء كسوف الشمس

فيديو

تحذير هام من الأرصاد | أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

قصة مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز «فيديوجراف»

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ