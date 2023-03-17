أبطال من بلدنا..مسرح فوزي فوزي بأسوان يستقبل العرض المسرحي موال البلاد والليل

شهد مسرح فوزي فوزي بكورنيش أسوان، مساء الخميس، العرض المسرحي "موال البلاد والليل"، ضمن مشروع "أبطال من بلدنا"، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتقدم خلاله أعمالا مسرحية تتناول قصص وبطولات رجال القوات المسلحة والشرطة، وتضحياتهم من أجل الوطن، من أجل تخليد ذكراهم.

يحكي العرض عن سيرة شهيد مدينة دراو عمرو حسين السنوسي الذي استشهد في سيناء علي يد الغدر من الإرهابيين، وتدور الأحداث من لحظة ميلاده والتحاقه بالدراسة في الأزهر وتعرضه في الصغر لتطرف المتشددين الذي يريدون هدم مقام الشيخ، حيث ترسب في ذهنه كرهه لهم وعلاقته بحبيبته قمر إلى أن يستشهد.

العرض تمثيل فرقة قصر ثقافة كوم امبو، تأليف أحمد أبو خنيجر، موسيقى وألحان عبد المنعم عباس، أشعار أيمن النمر، ديكور محمد فتحي، تنفيذ ديكور هاني محمد، تنفيذ ملابس شاذلي عبد الخالق، مخرج منفذ موسى محمد، إخراج شاذلي فرح. ويستمر تقديم العرض حتى ٢١ مارس الحالي.

عروض مسرحية

جاء العرض بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام لمحافظة أسوان، عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، الكاتب محمد نبيل مؤلف كتاب "حكايات الولاد والأرض" المأخوذة عنه قصة العرض، د. لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والد الشهيد وعمه، نجوى أحمد سيد مدير عام ثقافة أسوان.

وفي الختام تم تكريم والد الشهيد السيد حسين السنوسي وسط إعجاب الحضور بالعرض.

مشروع "أبطال من بلدنا"، يقام برعاية وزارة الثقافة، وقدمته الهيئة العامة لقصور الثقافة في محافظة أسيوط بعرض "سلام سلاح"، وفي محافظة الغربية بعرض "ماسة على جبين القمر"، ومحافظة أسوان هي ثالث المحافظات التي تستقبل عروض المشروع، وتقدمه الهيئة بجميع المحافظات خلال الفترة المقبلة، من خلال عروض مسرحية تتناول تقديم حكايات شهداء كل محافظة في حرب مصر ضد الإرهاب، يقدمها أبناء محافظة الشهيد من المخرج والشاعر والموسيقار والممثلين وغيرهم، ويتم العرض على مسرح قصر الثقافة التابع لمحافظة الشهيد من رجال الجيش أو الشرطة.