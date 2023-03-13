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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

يستمر حتى 21 الجاري.. قصور الثقافة تفتتح معرض كتاب الأنفوشي

صدى البلد

استقبل قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، اليوم الاثنين، معرض الكتاب الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويضم أحدث إصدارات الهيئة خلال العام الجاري ٢٠٢٣، ضمن خطتها الهادفة إلى الوصول للقارئ في الأنحاء كافة، وبجميع المحافظات تحقيقًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا على الاعتداد بأهمية الكتاب كعامل أساسي في قيمة المعرفة.

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إصدارات هيئة قصور الثقافة 

 

ويشتمل المعرض على ١٨ سلسلة أدبية من أحدث الإصدارات وما أصدرته الهيئة خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، منها مجموعة طه حسين التي تحمل ٢٠ عنوانًا بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي، إضافة إلى السلاسل المميزة الأخرى مثل روائع المسرح العالمي، الهوية، كتابات نقدية، آفاق عالمية وإصدارات النشر الإقليمي وسلسلة الذخائر وكتب الدراسات الشعبية والكتب الأدبية بفروعها ومجلات وقصص الأطفال التي يبدأ سعرها من جنيه واحد.

ويؤكد الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة أن قصور الثقافة حريصة على الوصول بإصداراتها إلى الجمهور المصري في جميع المحافظات، بعد الإقبال الكبير عليها وخاصة خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة، وهناك خطة بالفعل لإقامة المزيد من المعارض المحلية داخل مواقع الهيئة بالمحافظات، بخلاف تزويد منافذ الهيئة بالمحافظات بأحدث الإصدارات وهو ما تم بالفعل في عدد منها وجارٍ تزويد باقي المنافذ.

شهد افتتاح المعرض د. سحر الشريف الأستاذ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، تغريد كامل مدير عام التسويق بهيئة قصور الثقافة ونخبة من أدباء الثغر منهم أحمد فضل شبلول، رشاد بلال، عايدة باسيلي، ومحمد القاسم وغيرهم. ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى ٢١ مارس الجاري، ويستقبل القصر الرواد في تلك الفترة يوميا من الحادية عشرة صباحا حتى الثالثة عصرًا ومن الخامسة حتى العاشرة مساء.

معرض كتاب الأنفوشي قصر ثقافة الانفوشي لهيئة العامة لقصور الثقافة طه حسين عميد الأدب العربي معرض القاهرة الدولي للكتاب

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