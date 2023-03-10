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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رسميًا.. اختتام أنشطة احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي

صدى البلد

اختتمت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ووزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية، أنشطة احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، بمركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا المصرية، بتسليم جوائز القسم الأول من مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي، وافتتاح المعرض الذي يضم الأعمال المشاركة في المسابقة.

وانطلق الحفل اليوم الجمعة (10 مارس 2023)، الذي شهد حضورا رفيع المستوى من مسؤولين وسفراء وشخصيات عامة وكتاب ومفكرين وفنانين، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض فيلم تسجيلي بعنوان: القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، يوثق الأنشطة التي تم تنظيمها في إطار الاحتفالية على مدار عام 2022.

وفي كلمتها، وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، الشكر لمنظمة الإيسيسكو على دعمها الكبير لأنشطة الاحتفالية، مؤكدة أنها شهدت على مدى عام كامل العديد من الأنشطة المتفردة في أنواع الفنون المختلفة، وكانت فرصة لتعبر القاهرة عن مكانتها بين عواصم الثقافة وتعرف بتاريخها وعراقتها واحترامها للحضارات والثقافات المختلفة.

وأضافت أن اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي هو تتويج لمكانتها الفريدة كملتقى للثقافات عبر الحقب الزمنية المتعاقبة، ومركز مهم للثقافة والإبداع، ونقطة تلاقي ثقافي بين الشرق والغرب.

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احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة 

 

واستهل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، كلمته بتقديم الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي يمنح الثقافة من جهده ما تتجلى مظاهره المتألقة، مؤكدا أنه تم تنفيذ 159 نشاطا خلال احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي.

وأشار إلى أن الإيسيسكو لم تتوان عن مساندة أحلام مدينة القاهرة في تطلعها صوب المستقبل، ونفذت عددا من البرامج في هذا الإطار، في مقدمتها دورات تدريبية على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على كنوز التاريخ، وتوفير المنح العليا في الجامعات لصون الآثار، وبرنامج تأهيل وتكوين المعلمين من خلال مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس.

وأكد أن الرسالة التي حملتها القاهرة هذا العام تجلت في استعادة دورها التاريخي في التأثير، وتأكيد سطوعها الثقافي، وتجديدها لأروقة الفعل الثقافي. وقدم الشكر لكل من ساهم في إنجاح الاحتفالية. واختتم كلمته بإلقاء قصيدة: "عاصمة العواصم"، التي نظمها بهذه المناسبة.

وعقب ذلك، قام الدكتور المالك، والدكتورة نيفين الكيلاني، بتكريم أعضاء لجنة تحكيم جائزة تراثي للتصوير الفوتوغرافي، وتسليم جوائز المسابقة في قسمها الأول الخاص بالتراث المعماري والعمراني لمدينة القاهرة، والتي أطلقتها الإيسيسكو ووزارة الثقافة المصرية، ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، حيث حصل على الجائزة الأولى، السيد مصطفى الشوربجي، وحصلت على الجائزة الثانية، السيدة دعاء عادل، بينما حصلت على الجائزة الثالثة، السيدة أمل مطر، كما حصل على الجائزة التشجيعية كل من السيد فادي قدسي، والسيدة مروة حسين. فيما تقرر تسليم جوائز القسم الثاني للمسابقة الخاص بتراث مدن العالم الإسلامي في احتفالية بمقر الإيسيسكو، في الرباط.

وأعقب ذلك افتتاح معرض مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي، الذي يضم الأعمال المشاركة في المسابقة.

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