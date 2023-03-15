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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فنون الصحافة والإعداد التلفزيوني ضمن فعاليات أسبوع أطفال أهل مصر

صدى البلد

 استقبل قصر ثقافة روض الفرج، أطفال مشروع أهل مصر من المحافظات الحدودية والقاهرة، لاستكمال تنفيذ الورش الفنية والثقافية تحت عنوان "مصر الحاضر والمستقبل"، تنفذ خلالها عدة مطويات ورقية تتناول كل يوم موضوع جديد، حيث تناول موضوع اليوم السياحة كمصدر دخل قومي للوطن يأتيها السياح من كل بلاد العالم.

 

الصحفي الصغير 

 

في ورشة "الصحفي الصغير" قامت ابتسام أبو الدهب بتدريب الأطفال على فن جمع المعلومات وإعادة صياغتها، وقامت بتدريب الأطفال على التقديم التلفزيوني وإعداد الإسكريبت، بينما تناولت إيمان شوكت في ورشة "الحكواتي" بعنوان "اتعرف على بلدي" المستوحاة من ذاكرة الوطن عن أهم وأشهر المتاحف في مصر وأبرز المزارات التى يزورها الأطفال خلال المشروع، لتنفيذ فيلم تسجيلي عن "جولة داخل المتحف" برؤية مرشد سياحي عن أهرامات الجيزة ومجمع الأديان وغيرها.

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ورشة الفنون التشكيلية

 

أما في مجال الورش الفنية، فاستمرت أعمال ورشة الفنون التشكيلية "اعرف نفسك"، وفي ورش فنون الأداء أجرى الفنان محمد مصطفى بروفات الأداء الصوتي، وتدريبات ورشة الفنون الشعبية، وبروفات المسرح البشري، والمسرح الأسود، وفي السياق ذاته تواصلت فعاليات ورش الحرف اليدوية في مجالات الكلينكان، الخيامية، الحلي، الأركت الخشبي، المنسوجات التراثية، مشغولات من الخرز.

 

الجدير بالذكر أن مشروع "أهل مصر" تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لعدد 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية "شمال سيناء، جنوب سيناء، حلايب والشلاتين وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، أسوان" وأطفال الأسمرات بمحافظة القاهرة، عبر أسبوع ثقافي لأشهر معالم العاصمة، في الفترة من 14 حتى 21 مارس الحالي، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، والمنفذ بإشراف لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، ويأتي بهدف اكتشاف مواهب وقدرات أطفال مصر ودمجهم ثقافيا ورعايتهم وتعريفهم بتاريخ بلدهم.

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