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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بسكوت مالح بالزعتر.. مذاق لا يقاوم

بسكوت مالح بالزعتر
بسكوت مالح بالزعتر

بسكوت مالح بالزعتر من المخبوزات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي ولذيذ بالأخص على وجبة الفطار أو كسناكس خفيف على مدار اليوم.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل بسكوت مالح بالزعتر فيما يلي…

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مقادير بسكوت مالح بالزعتر 

 

كوب و نصف من الدقيق 

٢٠٠ جم زبدة
ربع كوب نشا
١ ملعقة صغيرة ملح
١ ملعقة صغيرة أعشاب إيطالية
١ ملعقة كبيرة زعتر
نصف كوب جبنة بارميزان مبشورة
نصف ملعقة ملح خشن للوجه


طريقة تحضير بسكوت مالح بالزعتر 


نخلط الدقيق مع النشا والأعشاب الإيطالية والزعتر والملح، ونقلب 
تضاف الزبدة ونفركه قليلا حتى يترمل الخليط ثم نضيف الجبنة ونقلب 
يضاف الماء ونخلط حتى يتجانس الخليط ويتماسك
نفرد العجين بين ورق شمع ثم نقطعه إلى دوائر صغيرة
نرش على وجه الدوائر، ملح خشن وندخله على الفرن الساخن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٠-١٢ دقيقة
وتقدم بالهنا والشفا…

بسكوت مالح بالزعتر طريقة عمل بسكوت مالح بالزعتر مقادير بسكوت مالح بالزعتر طريقة تحضير بسكوت مالح بالزعتر الشيف غادة التلى

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طريقة عمل بسكوت مالح بالزعتر.. مذاق لا يقاوم

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