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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محطة مياه الرضوانية الأولى بالصعيد والثانية على أفريقيا تحصل على شهادة TSM

محطة مياه الرضوانية
محطة مياه الرضوانية UF الأولى بالصعيد والثانية على أفريقيا و

أعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن حصول محطة مياه الشرب بالرضوانية التى تعمل بالترشيح الفائق UF على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM للمرة الاولى، والمعتمدة دولياً لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى. 

وذلك كأول محطة فى الصعيد تحصل على هذه الشهادة والثانية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط التى تحصل على شهادة TSM.

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ووجهت لجنة الممتحنين متمثلة فى مهندسة ماجدة عزيز استشارى الشركة القابضة ومفتش معتمد لشهادة tsm و دكتورة حنان رئيس قطاع المعامل بقنا ومفتش معتمد لشهادة TSM بحضور مهندس وليد عباس مدير عام مياه الأقصر، الشكر لجميع العاملين بالمحطة على الجهد المبذول للحفاظ علي مستوي الاداء الفني للمحطة وتطبيقها لكافة معايير الحصول على تلك الشهادة والتي تأتي ضمن خطة عمل الشركة للعام 2023 بهدف حصول محطات المياه تلك الشهادة.


وقد جاء ذلك بدعم من مهندس عمرو عادل مدير  الإدارة الفنية المستدامة ولجنة ال TSM بشركة الأقصر ، و دعم مهندس على البنا منسق محطات الترشيح الفائق بالشركة القابضة ودعم tsm للمحطات الترشيح الفائق UF.

 

يذكر أن محطة مياه الرضوانية تقدر بطاقة تصميمية ١٠٠٠٠ م٣ / يوم وضمن ٤٢ محطة بتكنولوجيا الترشيح الفائق UF بإجمالى طاقة إنتاج ٥٠٠ الف متر مكعب يومى ونأمل لتأهيلها جميعا شهادة TSM التى تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهرياً، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة.

 

ووجه يحيى الشكر  المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى و الدكتور احمد كمال معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والسادة مفتشى TSM بالشركة القابضة لدعمهم المستمر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .


 

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الأقصر شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياة الشرب مياه الشرب والصرف الصحي محطة مياه الشرب المهندس ممدوح رسلان الشركة القابضة مياة الشرب والصرف محطة مياه

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