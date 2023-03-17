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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية.. مبادرة كتف في كتف ملحمة الخير الكبرى

مبادرة كتف فى كتف
مبادرة كتف فى كتف

قال الدكتور أحمد أبو العز عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، إن العمل التنموي بدأ فى 2014 التي تم فيها نقل المجتمع المصري من الظلام إلى النور، ومن أهم المبادرات كانت فى مارس 2022 وهى محطة تدشين التحالف الوطنى للعمل الأهلي، وأن اليوم نحتفل بملحمة الخير الكبري، وهي مبادرة" كتف فى كتف" التي انضم إليها 255 ألف متطوع غير دائم و80 ألف متطوع بشكل موسمي و 20 الف متطوع بشكل دائم وثابت.


وعدد "أبو العز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" المذاع على فضائية الدي ام سي، أعداد المستفيدين من حملات التطوع من المؤسسات  الأعمال الخيرية الكبيرة، حيث استطاعوا أن يصلوا ل 11 مليارا فى أول 10 أشهر دعم للأهالي, ل30 مليون مواطن استفادوا بذلك.

 

 العصر الذهبي للمجتمع المدني في مصر

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، بتوحيد الجهود في العمل الخيري الوطني، مضيفا أن هذا العام هو عام المجتمع المدني ونستطيع أن نثبت للعالم أجمع أنه العصر الذهبي للمجتمع المدني فى مصر.


وأكد أحمد أبو العز على أن التحالف الوطني للعمل الأهلي ركز على تحسين أوضاع المواطن، وأن حجم المستفيدين المستهدف الوصول إليه خلال هذه المبادرة" كتف في كتف" هو 25 مليون مواطن و5 ملايين آخرين ب 4.9 مليار جنيه، وهناك ثقافة العمل التطوعى حيث شارك آلاف المتطوعين في هذه المبادرة الكبيرة.

يذكر أن مؤسسة أبو العينين الخيرية من أوائل المؤسسين للتحالف الوطني والمشاركين بمبادرة كتف في كتف.
 

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