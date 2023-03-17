بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. إطلاق كتف في كتف أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية|فيديو

حالة من البهجة والسعادة يشهدها ستاد القاهرة الدولي قبل انطلاق احتفالية "كتف في كتف"، التي يشرف بحضورها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حياة كريمة وآلاف المتطوعين

والاحتفالية الجماهرية الضخمة تأتي بتنظيم من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع ضمن مبادرة "كتف في كتف"، وبمشاركة كافة مؤسساته والتى تضم 34 كياناً تنموياً من بينهم مؤسسة أبو العينين الخيرية، إضافة إلى كبرى مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي في مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وتأتي الاحتفالية اليوم تحت شعار "الخير هيفضل يلف طول ما احنا كتف فى كتف"، حيث تتضمن العديد من الفعاليات، أهمها تنظيم التحالف الوطني لاصطفاف متطوعي وممثلي الجمعيات أعضاء التحالف، مع اصطفاف قاطرات "كتف فى كتف"، والتى ستنطلق من استاد القاهرة لجميع المحافظات لاستكمال عمليات التوزيع على الأسر الأكثر احتياجًا فى كافة محافظات الجمهورية.

كما تأتي الاحتفالية احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة أكثر من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها في جميع محافظات الجمهورية قبل بداية شهر رمضان.

ومن المقرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليومَ هو التكافل المجتمعي واجب الوقت، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف وشددت على الأئمة ضرورة الالتزام به نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.

وتشارك مؤسسة حياة كريمة اليوم الجمعة في احتفالية كتف في كتف، التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بإستاد القاهرة الدولي، حيث أعلنت حياة كريمة عن مشاركتها بتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على المواطنين الأكثر احتياجًا بكل محافظات الجمهورية ضمن مبادرة كتف في كتف، بحضور أكثر من خمسة آلاف متطوع.

يذكر أن مؤسسة حياة كريمة شاركت الاسبوع الماضي في إطلاق مبادرة كتف في كتف داخل 4 محافظات ( الأقصر ، الشرقية ، كفر الشيخ ، جنوب سيناء)

وقام موقع "صدى البلد" بإجراء حوارات مع متطوعي حياة كريمة اليوم المشاركين في احتفالية كتف في كتف الأولى من نوعها في تاريخ مصر.

أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية

وقالت سارة إحدى متطوعات حياة كريمة إنها في قمة السعادة والامتنان لمشاركتها كواحدة من ضمن متطوعين مؤسسة حياة كريمة ، تلك المؤسسة العظيمة التي لا تبخل بتقديم المساعدات والدعم للأسر الاكثر احتياجاً، مشيرة إلى انها شاركت في عدد من الندوات والمؤتمرات التي تعقدها المؤسسة للمتطوعين.

وأضافت سارة خلال حوارها مع موقع " صدى البلد" أن مشاركتها اليوم في احتفالية كتف في كتف بمثابة شرف لها مشيرة إلى أن أعداد المتقدمين من الشباب سواء طلاب المدارس او الجامعات والخريجين كان يقدر بالملايين وذلك ليست مبالغة حيث إنه تم تبليغنا أن الاعداد المقدمة من جميع المحافظات كان عدد ضخم للغاية وتم الاختيار وفقاً لمعايير معينة.

واستكملت سارة متطوعة حياة كريمة : هناك اهتمام كبير ايضاً بالمتطوعين حيث تم تقديم وجبات للجميع قبل بدء الاحتفالية لانه من المفترض ان ننتهي من العمل المنوط بنا في تمام الساعة 8 مساءً ، وهناك تعامل شديد الاحترام معنا من الجميع كمتطوعين ، فضلاً عن أن روح المحبة والتعاون تعُم الاستاد ، نحن كمصريين محبيين لوطننا ، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل كل ما بوسعه من أجل الارتقاء بحياة المواطن المصري بالرغم ما تعرض له العالم من ازمات بسبب الحرب بين روسيا واوكرانيا ولكن مع ذلك لا نزال نحيا ونعيش حياة كريمة بالفعل.

وقال جمال متطوع حياة كريمة إن مشاركته اليوم في الاحتفالية مهمة له بشكل خاص حيث إنها يتمنى أن يقدم كل ما بوسعه من أجل مساعدة الاخرين، وهذا ما دفعه أن يقدم في أن يكون من بين متطوعي حياة كريمة العام الماضي، وقام بالمشاركة في عدد من الفعاليات الخاصة بالمؤسسة وقام بالمساعدة في القوافل الطبية وغيرها من الامور التي تقوم بها حياة كريمة ، مشيراً إلى أنها "أسم على مسمى" فهي تقوم بالفعل بتوفير حياة كريمة لكل المواطنين المصريين بلا استثناء.

تأتي مبادرة كتف في كتف كأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن في كل محافظات الجمهورية، تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي، ومن أجل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

يذكر أنّ مبادرة كتف في كتف تأتي نتاجًا لإيمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ كتف في كتف.