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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إدارة حلقة نقاشية عن الإنتاج السينمائي في مصر بـ أكاديمية الهندسة |صور

صدى البلد

عقدت الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، مؤتمرها العلمي السنوي السادس بعنوان "الإنتاج الإعلامي في ظل التحول الرقمي"، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب،.

وشهد المؤتمر تنظيم حلقة نقاشية حول "الإنتاج السينمائي في مصر : الواقع والتحديات" بمشاركة نُخبة من كبار الأكاديميين والإعلاميين والنقاد والفنانين والمُخرجين والمنتجين السينمائيين.

وترأس الحلقة النقاشية الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، والقائم بأعمال وزير الإعلام الأسبق، بمشاركة الدكتورة منى الحديدي أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو المجلس الوطني للإعلام، والمخرج الكبير مجدي أحمد علي، والمخرجة  هالة خليل، والمخرج عادل عوض، والناقد الفني طارق الشناوي، والأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي.

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وناقش المؤتمر السادس لشعبة علوم الإعلام في حلقته الأولى: "الإنتاج السينمائي المصري في ظل التحول الرقمي"، وأكد المشاركون على أهمية إعادة الإنتاج السينمائي المصري إلى سابق عهده كقوة ناعمة للمجتمع المصري.  

وأكد الدكتور الدكتور/ سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، ورئيس الحلقة، أن المؤتمر العلمي لشعبة علوم الإعلام بالأكاديمية يعد خارطة طريق للمُساهمة في التحول الرقمي للإنتاج الإعلامي بصفة عامة، والإنتاج السينمائي بصفة خاصة، وأنه لابد أن تعتمد السينما على الامكانيات التكنولوجية التي تتيح فرصة لإنتاج أعمال سينمائية على مستوى متميز من حيث الشكل والمضمون.

وأكدت الدكتورة منى الحديدي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن الأكاديمية الدولية أول مؤسسة تعليمية في مجال الإعلام تضع برامج دراسية للإنتاج السينمائي بعد أكاديمية الفنون، وأنها صاحبة الريادة في مجال تدريس إنتاج الوسائط المُتعددة التي تصنع المعايير للأسس الإنتاجية في مجال العمل الإعلامي وإنتاجه.
وأشارت إلى أن التحول الرقمي في مجال السينما لا يقتصر فقط على الإنتاج السينمائي الروائي، بل لا بد أن يمتد إلى الأفلام الوثائقية، وأوضحت أن هذا الأمر يتطلب توفير المُعدات اللازمة لعملية الإنتاج، والتي تتطلب توفير تشريعات تُنظم استيراد تلك المعدات والتدريب عليها، مشيرة إلى أنه على الدولة دور مهم في توفير المناخ المناسب لاستخراج التصاريح وسهولة التعامل مع المنتجين ، وألمحت إلى أهمية الإنتاج النوعي للسينما بتوفير سينما للأطفال كما يحدث في فرنسا.

وقال المخرج السينمائي مجدي أحمد علي، أن هناك تحديات كثيرة تواجه السينما المصرية وإنتاجها، مما يضعها في تحدي المواجهة مع الإنتاج العربي والأجنبي، كما أن دور العرض تحتاج إلى زيادة العدد، وأن التحول الرقمي من وجهة نظره هو أحد التحديات التي تواجه السينما المصرية.

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وأشار الناقد الفني طارق الشناوي أن مشكلة الإنتاج السينمائي ليست في الحاضر والمُستقبل فقط، بل تمتد إلى الماضي أيضًا للحفاظ على التراث الفني، حتى لا تضيع الهوية السينمائية، وأن الدولة عليها دور مهم في الحفاظ على هذا التراث حتى لا نفقد الذاكرة السينمائية، مشيرًا إلى ضرورة زيادة دور العرض ذات السعة الكبيرة، وأن المؤسسات الفنية والثقافية عليها دور كبير في تدعيم الإنتاج السينمائي، حتى يتسنى للمنتجين تنفيذ أعمالهم.

وأكدت المخرجة هالة خليل أن التحول الرقمي ساعد الشباب على إنتاج الأفلام السينمائية خارج نطاق المؤسسات الأكاديمية، ومن الضروري تدريس التكنولوجيا الحديثة في الأكاديميات التعليمية لتحقيق أكبر قدر من التوافق بين الدراسة التقليدية والتحول الرقمي وتكنولوجيا الإنتاج الإعلامي عمومًا، وأوضحت أهمية أن ينال الشباب فرصهم في الهيئات الحكومية المُرتبطة بمجال السينما، لأنهم أقدر على فهم التطور التكنولوجي واستخدامه.

وأكد المخرج عادل عوض على أهمية التعامل مع أهم مشكلات الإنتاج السينمائي والتي تتمثل في التوزيع، وطرح رؤية مختلفة لتحقيق عوائد يستفيد منها المنتج، ومنها زيادة دور العرض وإعادة ترميم دور العرض القديمة، مشيرًا إلى أن تنظيم ورش عمل تشمل كل عناصر الإنتاج السينمائي سيكون إضافة تُساهم في ملاحقة التطور التكنولوجي، وأن تكون الأولوية في العرض السينمائي للأفلام المصرية في دور العرض، وإتاحة الفرصة للمنتجين والمخرجين الشباب لتقديم أعمال توافق أفكار جيلهم واحتياجاته.

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