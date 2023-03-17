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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرحة مؤقتة.. سيناريوهات صعود الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

نجح النادي الأهلي في تحقيق فوز كبير على القطن الكاميروني برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبذلك حافظ الأهلي على حظوظه في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على القطن الكاميروني 4-0 لكنه ينتظر تعثر منافسه الهلال السوداني .

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 7 نقاط بعد خوض 5 مباريات في دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

ترتيب المجموعة الثانية بعد فوز الأهلي على القطن الكاميروني 

 

1- صن داونز الجنوب إفريقي - 4 مباريات - 10 نقاط.

2- الهلال السوداني - 4 مباريات - 9 نقاط.

3- الأهلي - 5 مباريات - 7 نقاط.

4- القطن الكاميروني - 5 مباريات - بلا نقاط.

سيناريوهات تأهل الأهلي بعد الفوز على القطن الكاميروني 

 

 يحتاج الاهلي إلى الفوز في الجولة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا أمام الهلال السوداني في القاهرة بهدف نظيف أو فارق هدفين ليصل إلى 10 نقاط، لكن ذلك سيكون مرتبط بنتيجة الفريق السوداني.

ويحتاج أيضا لتعثر الهلال السوداني في مباراته أمام صن داونز الجنوب إفريقي سواء بالخسارة أو التعادل، ليصبح أكثر ما يمكن الوصول له من الفريق السوداني 10 نقاط مثل الأهلي.

وفي حال تساوي الأهلي والهلال السوداني في النقاط مع نهاية المجموعة، سيكون التفوق للأهلي سواء بالمواجهات المباشرة "إذا فاز بفارق هدفين أو أكثر".

أما في حال تساوى الفريقين في عدد النقاط والمواجهات المباشرة، سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف.

لكن في حال فاز الأهلي على الهلال السوداني بفارق هدف بأي نتيجة باستثناء هدف نظيف وتساوى الفريقان في النقاط، ستكون الأفضلية للنادي السوداني بسبب أفضلية الهدف خارج الديار للهلال في حساب المواجهات المباشرة.

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