تعرف على فوائد النوم على الأرض ومن عليه تجنبه

من الشائع أن النوم على الأرض سيسمح لك بالحصول على نوم أفضل ليلاً ، وتحسين وضعيتك ، وتقليل آلام ظهرك ومع ذلك ، هل هذا صحيح علميًا؟

من الشائع جدًا في بعض الثقافات النوم على الأرض بدلاً من النوم على السرير ومع ذلك، لم يتم إجراء أي بحث حتى الآن حول الفوائد المحتملة للنوم على الأرض.

وفقا لما نشره موقع بولد سكاى عندما نفحص الفوائد المحتملة للنوم على الأرض ، سنقوم أيضًا بفحص بعض الآثار الجانبية المحتملة ، وكذلك الأشخاص الذين يجب عليهم تجنب النوم على الأرض

النوم على الأرض: هل له فوائد؟

1. قد يساعد في آلام الظهر يدعي الكثير من الأشخاص أن النوم على الأرض سيخفف آلام الظهر ، على الرغم من قلة الأبحاث التي تشير إلى أن القيام بذلك سيساعد، أولئك الذين يدافعون عن النوم على الأرض يزعمون أنه يمكن أن يقلل من آلام الظهر ويؤدي إلى نوم أكثر راحة في الليل .

تشير العديد من الدراسات إلى أن المراتب متوسطة الصلابة تزيد من راحة النوم ، وتحسن نوعية النوم ، وتحسن استقامة العمود الفقري، من المحتمل أن يكون للدعم القوي الذي يقدمه العمود الفقري تأثير مماثل، على الرغم من أن البحث والتدقيق في النوم على الأرض لم يكن شاملين.

2. قد يحسن الموقف تشير الدلائل الرصدية إلى أن نعومة الأرضية يمكن أن تحسن الموقف مرة أخرى ، هناك بعض صحة هذا الادعاء، تسمح الأسطح الناعمة للعمود الفقري بالانحناء بينما توفر الأسطح الصلبة الدعم، أفاد الأشخاص أن صلابة الأرض تجعل العمود الفقري مستقيماً يجب على أولئك الذين يعانون من ضعف الوضعية أو اضطرابات العمود الفقري مثل الجنف أو الحداب استشارة الطبيب قبل النوم على الأرض.

هل النوم على الأرض مضر بك؟

1. ردود الفعل التحسسية غالبًا ما يتراكم الغبار والأوساخ على الأرضيات أكثر من الأسطح الأخرى في المنزل، خاصةً إذا كان لديك سجاد، والذي يمكن أن يعزز الحساسية مثل العطس وسيلان الأنف والحكة واحمرار العينين والصفير والسعال .

2. زيادة آلام الظهر وبحسب بعض التقارير، فإن النوم على الأرض يخفف آلام الظهر من ناحية أخرى، يقترح آخرون أن لها تأثيرًا معاكسًا لأن السطح الصلب يجعل من الصعب على العمود الفقري الحفاظ على منحنى طبيعي.

3. زيادة خطر التعرض للبرد خلال فصل الصيف، قد يكون النوم على أرضية باردة شعورًا جيدًا ، ولكن خلال فصل الشتاء، يمكن للأرض الباردة أن تقلل حرارة جسمك بسرعة، مما يجعلك تشعر بالبرودة أكثر من المعتاد .

من يجب أن يتجنب النوم على الأرض؟

في بعض المواقف ، قد لا يكون النوم على الأرض آمنًا لشخص ما ، مثل الشخص الذي يشعر بالبرد بسهولة ، أو شخص لديه قدرة محدودة على الحركة ، أو كبار السن.

هل يمكن للمرأة الحامل النوم على الأرض؟

يعتبر النوم على الأرض أثناء الحمل آمنًا بشكل عام تشعر العديد من النساء الحوامل براحة أكبر عند النوم على الأرض ومع ذلك، فمن المهم استشارة طبيبك قبل النوم على الأرض أثناء الحمل .