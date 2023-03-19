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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر اماكن تواجد سيارات خدمه عملاء شركة مياة الشرب بالشرقية

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن تقديم خدماتها المتنوعة من خلال سياراتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من السبت 18مارس إلى الخميس 23 مارس وذلك من الساعة ٨ صباحا وحتي الثانيه عصرا.

وأوضحت الشركة في بيان لها عن تواجد سيارة خدمة العملاء بالمراكز الأتية: نطاق قطاع المركز بقريه السبكي يومي الاحد والاثنين  وبقرية بهنباي من الثلاثاء إلي الخميس.

مركز ديرب نجم بقريه صفط زريق يومي الاحد والاثنين وبالقطايع يوم الاثنين وبقريه كفر الجنيدي يومي الثلاثاء والخميس .

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وتتواجد سيارة خدمة عملاء بنطاق شمال المحافظة في مركز صان الحجر بقريه (صان الحجر البحرية ) يومي السبت والأحد ومركز الحسينية بقريه سماكين الغرب من الأثنين الي الخميس .

وأكدت الشركة ان سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة للسادة كبار السن والسادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا انها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل التعاقد على ادخال العدادات وشحن الكروت مسبوقة الدفع وسداد الفواتير والاستعلام عن الفواتير وتقديم شكاوي.

الشرقية مياة الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحى الصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحي خدمة العملاء مركز الحسينية

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